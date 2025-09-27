"Тойота" откри експериментален "Град на свързаността" в Япония с автономни коли и роботи

Автомобилният гигант "Тойота Мотор" (Toyota Motor Corp). официално започна първата фаза на своя футуристичен проект "Градът на свързаността" (Woven City) в централна Япония - градско пространство, където автономни превозни средства, роботи за доставки и интелигентна инфраструктура се използват в реални условия, за да обслужват жителите, информира Ройтерс.

Проектът се развива в подножието на планината Фуджи, в град Сусоно, префектура Шизуока. В първоначалната зона от около 47 000 кв. м вече са се заселили първите домакинства, а до края на фазата там ще живеят около 300 души, свързани с "Тойота". В по-късен етап, площта ще бъде разширена до близо 300 000 кв. м, с над 2000 жители – служители, партньори, а от 2026 г. – и членове на широката общественост.

"Искам да създадем безопасно и сигурно общество на мобилността чрез пълна интеграция на транспортните средства и инфраструктурата", заяви Дайсуке Тойода – старши вицепрезидент на подразделението на концерна за мобилни технологии (Woven by Toyota Inc.) и син на председателя на компанията Акио Тойода, по време на церемонията по откриването.

Инфраструктурата на тестовия град включва пътища за автономни автомобили, светофари със сензори и камери, както и мрежа от подземни тунели за тестове, изолирани от външни условия като прах и слънчева светлина. Това позволява изпитвания на технологии за самоуправление, които не могат да бъдат тествани по обществени пътища заради законови ограничения.

Сред иновациите са адаптивни светофари, които регулират честотата си според потока от пешеходци и превозни средства, и експерименти за координация между инфраструктурата и автономните коли с цел по-безопасно и ефективно придвижване.

"Тойота" си партнира със седем компании извън автомобилната индустрия, сред които "Нисин Фуудс" (Nissin Foods Holdings), "Дайкин Индъстриз" (Daikin Industries), стартъпа "Интерстелар Текнолъджис" (Interstellar Technologies). Компанията "Нисин" например проучва възможността да отвори ресторант с персонализирани ястия според възрастта и пола на клиента.

С проекта "Град на свързаността", "Тойота" продължава трансформацията си от традиционен автомобилен производител в иновативна мобилна компания с фокус върху свързани, автономни, споделени и електрически превозни средства.

Проектът обаче повдига и въпроси. С нарастващата зависимост от сензори и интелигентни устройства, някои експерти изразяват опасения относно поверителността на личните данни и сигурността на системите – проблеми, които ще бъдат ключови преди по-широкото възприемане на т.нар. "интелигентни градове".

Идеята за "Града на свързаността" беше представена от Акио Тойода по време на изложението Си И Ес (Consumer Electronics Show - CES) в Лас Вегас през 2020 година.