Скок на производството на "Тойота" и "Хонда" през септември

"Тойота мотър" (Toyota Motor) обяви днес, че световното му производство се е увеличило с над 10 на сто през септември за четвърти пореден месец, тъй като, както продажбите, така и производството са се увеличили в САЩ, водещият пазар на японския автомобилостроител, съобщи Ройтерс.

Глобалното производство на "Тойота" през септември е нараснало с 11 на сто спрямо предходната година до 918 146 автомобила. Производството в САЩ през септември се е увеличило с 29 на сто поради силното търсене на хибриди и възстановяването след миналогодишното спиране на производството на два модела.

Най-големият автомобилопроизводител в света обяви, че производството в Япония се е увеличило с 9 на сто, а в Китай - с 16 на сто.

Глобалните продажби са нараснали за девети пореден месец през септември, като са се увеличили с 3 на сто до 879 314 автомобила. В САЩ ръстът е 14 на сто, което компенсира спада от 1 на сто в Китай и 5 на сто в Япония.

"Тойота" е продала 7,8 милиона автомобила през първите девет месеца на годината, което е с 5 на сто повече спрямо предходната година.

Данните за производството и продажбите включват и луксозната марка "Лексъс" (Lexus).

Друг японски автомобилостроител "Хонда мотър" (Honda Motor) съобщи днес, че световното му производство на автомобили се е увеличило със 104 на сто през септември до 310 275 превозни средства в сравнение с 298 845 произведени през същия период на миналата година, предаде ДПА.

Компанията обяви, че производството в Япония е общо 65 587 превозни средства, което е със 106,3 на сто повече от 61 707, произведени през същия период на миналата година.

За шестмесечния период от април до септември производството в Япония е достигнало 335 935 превозни средства, което е ръст от 99 на сто спрямо 338 175 автомобила, произведени през септември 2024 г.

Според "Хонда мотърс" производството извън Япония е достигнало 244 688 превозни средства през септември, което е със 103,2 на сто повече от 237 138 автомобили, произведени през същия период на предходната година.

Производството в чужбина през шестмесечния период възлиза на общо 1 373 355 автомобила, което е спад с 93,1 на сто спрямо 1 475 413 превозни средства, регистрирани през същия период на миналата година.

Компанията оповести, че от април до септември 2025 г. общото световно производство е достигнало 1 709 290 автомобила спрямо 1 813 588 превозни средства през същия период на миналата година.

"Хонда мотърс" съобщи, че през септември продажбите на японския пазар са спаднали с 94 на сто до 63 754 автомобила спрямо 67 982 продадени превозни средства преди година. За полугодишния период общите продажби възлизат на 293 055 автомобила спрямо 331 544 продадени превозни средства през същия месец на финансовата 2024 г.