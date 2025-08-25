"Хонда" е изправена пред разследване в САЩ заради потенциални проблеми с коляновия вал, които могат да доведат до повреда на двигателя

Националната администрация за транспортна безопасност на САЩ (NHTSA) започва разследване на 1,4 милиона автомобила на "Хонда" (Honda) заради опасения, че повреди в лагерите на коляновия вал в двигателите на определени модели могат да доведат до пълна повреда на агрегатите. Това съобщи Ройтерс, цитирайки изявление на американската агенция.

В писмо от 20 август регулаторът обяви, че е получил 414 сигнали за проблема в различни автомобили на марките "Хонда" и подразделението на японския производител за луксозни и спортни модели "Акура" (Acura).

Проблемът засяга 3,5-литровият V-образен шест цилиндров агрегат, задвижващ моделите на "Акура" "Ти Ел Екс" (TLX), произвеждани от 2018 до 2020 г., "Ем Ди Екс" (MDX) от 2016 до 2020 г. и на "Хонда" – "Пайлът" (Pilot) от 2016 до 2020 г., "Одисей" (Odyssey) от 2018 до 2020 г. и "Риджлайн (Ridgeline) от 2017-2019 година.

През 2024 г. Националната администрация за транспортна безопасност провери 1,4 милиона автомобила на "Хонда" по сигнали за сериозни проблеми с двигателя, след като японският производител изтегли 249 000 автомобила през ноември 2023 година.

"Хонда" нареди изтеглянето, за да отстрани възможен производствен дефект в коляновия вал на двигателя, който може да доведе до преждевременно износване и засядане на лагера на свързващия прът, което да доведе до повреда на двигателя.

Американската агенция заявява в писмото от 20 август, че започва ново разследване, за да оцени по-подробно обхвата и сериозността на потенциалния проблем и да прецени изцяло свързаните с него рискове за безопасността, след като приключи предишното разследване.

Големият брой сигнали за повреди на двигателя в автомобили, които не са обхванати от предишното разследване, представлява потенциален риск за безопасността, смятат още от органа за безопасност по пътищата.