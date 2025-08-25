Подробно търсене

"Хонда" е изправена пред разследване в САЩ заради потенциални проблеми с коляновия вал, които могат да доведат до повреда на двигателя

Илиян Цвейн
"Хонда Пайлът" от 2024 г. Снимка: AP/David Zalubowski, архив
Вашингтон,  
25.08.2025 14:14
 (БТА)

Националната администрация за транспортна безопасност на САЩ (NHTSA) започва разследване на 1,4 милиона автомобила на "Хонда" (Honda) заради опасения, че повреди в лагерите на коляновия вал в двигателите на определени модели могат да доведат до пълна повреда на агрегатите. Това съобщи Ройтерс, цитирайки изявление на американската агенция.

В писмо от 20 август регулаторът обяви, че е получил 414 сигнали за проблема в различни автомобили на марките "Хонда" и подразделението на японския производител за луксозни и спортни модели "Акура" (Acura).

Проблемът засяга 3,5-литровият V-образен шест цилиндров агрегат, задвижващ моделите на "Акура" "Ти Ел Екс" (TLX), произвеждани от 2018 до 2020 г., "Ем Ди Екс" (MDX) от 2016 до 2020 г. и на "Хонда" – "Пайлът" (Pilot) от 2016 до 2020 г., "Одисей" (Odyssey) от 2018 до 2020 г. и "Риджлайн (Ridgeline) от 2017-2019 година.

През 2024 г. Националната администрация за транспортна безопасност провери 1,4 милиона автомобила на "Хонда" по сигнали за сериозни проблеми с двигателя, след като японският производител изтегли 249 000 автомобила през ноември 2023 година.

"Хонда" нареди изтеглянето, за да отстрани възможен производствен дефект в коляновия вал на двигателя, който може да доведе до преждевременно износване и засядане на лагера на свързващия прът, което да доведе до повреда на двигателя.

Американската агенция заявява в писмото от 20 август, че започва ново разследване, за да оцени по-подробно обхвата и сериозността на потенциалния проблем и да прецени изцяло свързаните с него рискове за безопасността, след като приключи предишното разследване.

Големият брой сигнали за повреди на двигателя в автомобили, които не са обхванати от предишното разследване, представлява потенциален риск за безопасността, смятат още от органа за безопасност по пътищата.

/ИЦ/

