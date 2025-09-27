Колкото по-лесно се генерира информация в съвремието ни, толкова по-важно става човекът да може да я анализира с ума си, каза проф. Миронова

Колкото по-лесно се генерира информация в съвремието ни, толкова по-важно става човекът да може да я анализира с ума си, каза проф. Надя Миронова при откриване на учебната година в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в Хасково.

От позицията си на дългогодишен преподавател в областта на управлението в реалния сектор проф. Миронова, която е и директор на РЦДО, коментира предизвикателствата както в образователната система, така и в професионалното изграждане в условията на съвремието ни. Тя посочи, че допреди пет-шест години усилията на академиците са били насочени към обучение на студентите как да събират информация заради недостига на качествени и количествени данни, които са в основата на успешните решения. В настоящето предизвикателството е в изобилието на информация, каза професор Мироново. По думите ѝ тези нови обстоятелства налагат нов подход в обучението и действията.

“Навлизането на изкуствения интелект, възможностите да се генерира съдържание и да се създават внушения през информацията и комуникацията, е еднакво опасно както за всеки човек в неговия личен живот и два пъти е по-опасно за хората от бизнеса и публичните институции, които вземат решения и разчитат на тази информация. В този смисъл, колкото повече нараства ролята на изкуственият интелект, толкова повече нараства и тази на естествения интелект. Колкото по-лесно се генерира информацията, толкова по-важно става човекът да може да я анализира с ума си, да я преработва критично, да я систематизира и използва многократно“, допълни проф. Миронов пред аудиторията. Тя подчерта пред студентите, че ролята на образования човек на професионалната позиция, на която се намира, е да взема решения на различни нива на база на собствената си способност да събира и преработва информация, базирайки се на ценностната си система и мотивация.

В приветствието си директорът на РЦДО на УНСС – Хасково подчерта значение на висшето учебно заведение като място да образова и възпитава икономическия и управленски елит на Южен централен район.

РЦДО на УНСС в Хасково открива новата си академична година с 254-ма новозаписани студенти. Част от тях ще се обучават бакалавърски курс по специалностите "Мениджмънт и администрация", "Икономика" и "Счетоводство". Общо 72-ма са магистрите, разпределени в програмите по комуникационен мениджмънт, местно самоуправление и счетоводство и контрол. Любопитен факт е, че сред новоприетите студенти тази година е областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова и заместниците ѝ Митко Петров и Богдан Кирилов.