"Отбор на надеждата" ще играе с Литва за единадесето място на Homeless World Cup 2025

"Отбор на надеждата" ще се изправи срещу силния състав на Литва в мач за единадесетото място на Homeless World Cup 2025 в Осло, Норвегия.

Българският тим влезе в топ 12 на световния шампионат, след като вчера надигра с 4:2 състава на Дания. Двата отбора се срещнаха и в първата групова фаза на турнира. Тогава "Отбор на надеждата" спечели двубоя с датчаните с 6:0 на сух терен. Дъждовното време вчера обаче изравни възможностите на двата тима и вследствие на това разликата в резултата беше минимална.

В мача си за влизане сред десетте най-добри отбора на Homeless World Cup 2025 българският тим се изправи срещу Бразилия. Латиноамериканците доминираха през първата част, докато през втората контролът върху играта беше в полза на "Отбор на надеждата". Спорни съдийски отсъждания обаче доведоха до изразителна победа за Бразилия със 7:3.

За титлата на световния шампионат днес ще спорят съставите на Португалия и Египет. В мача за третото място ще се срещнат Полша и Южна Африка, които завършиха на първите две места в групата на "Отбор на надеждата" от втората фаза на турнира. В женското направление за златните медали ще играят Мексико и Уганда.