Режисьорът Пак Чан-вук представи във Венеция филм, върху който работи две десетилетия

Две десетилетия са били необходими на корейския режисьор Пак Чан-вук, за да излезе на екран най-новият му филм - "Няма друг избор" (No Other Choice), който беше представен на кинофестивала във Венеция, предадоха Ройтерс и АФП.

Основната тема е несигурността на работните места и тя е по-актуална от всякога, тъй като технологиите навлизат все повече в работната ни среда, каза творецът на пресконференция.

Пак Чан-вук, който придоби световна слава с трилъра "Олдбой" от 2003 г., разказа, че е се борил години наред, за да получи финансиране за най-новата си продукция – остра сатира, която съчетава хумористична комедия с мрачен социален елемент, отбелязва Ройтерс.

Режисьорът обаче не се отказва от проекта, защото хората продължават да се чувстват свързани с темата за икономическата несигурност. "Всички ние таим този дълбок страх за трудовата заетост и сигурността"“, каза той на пресконференция преди премиерата на филма във Венеция. "Няма друг избор" е в конкурсната програма на кинофестивала.

Продукцията разказва за ветеран от хартиената индустрия, изигран от звездата от "Игра на калмари" Ли Бьон-хон, чийто живот се разпада, след като неочаквано е уволнен от работа.

След като семейството му е изправено пред изгонване от жилището и луксозният им живот бързо се разпада, притесненият герой се заема да елиминира потенциалните си конкуренти за нова работа, като ги убива.

Филмът е базиран на романа "Брадвата" на Доналд Уестлейк от 1997 г. Режисьорът Пак Чан-ук каза пред Ройтерс, че историята е актуализирана, като работно място на героя е управлявано от изкуствен интелект.

"Преди двадесет години не бихме могли да си представим напълно автоматизирана фабрика, контролирана от изкуствен интелект", каза той. "Може би това е причината, поради която ми отне толкова много време да направя филма".

Освен че е включил най-новите технологични постижения, Пак каза, че е добавил по-суров, по-двусмислен край.

"Всички ужасни усилия, които (главният герой) полага, за да защити семейството си, жертвайки собствената си човечност, в крайна сметка водят до (морален) колапс на фамилията", разказа той.

Пак Чан-вук е един от най-прочутите режисьори в Южна Корея. Актьорският състав, който пристигна във Венеция, за да представи филма, заяви, че участието в негова продукция е професионална мечта, макар педантичният му подход да ги докарал до предела на възможностите им, отбелязва Ройтерс. "Той наистина изисква много, много е взискателен", каза актьорът Ли.

Колежката му Сон Йе-джин, която стана известна благодарение на ролята си в телевизионния сериал "Любовта се приземи върху теб", призна, че в началото й е било трудно да се справи с педантичните изисквания на режисьора. "Той е толкова подробен, че например казва да се наблегне повече на дадена сричка или да се ходи по определен начин... Но с напредването на снимките разбрах, че е напълно прав..", каза актрисата.

Актьорите бяха посрещнати от екзалтирани фенове, когато стъпиха на червения килим във Венеция, което показва колко силно южнокорейската култура резонира в Запада в момента, отбелязва Ройтерс.

"Няма друг избор" е един от общо 21 филма, които се състезават за престижната награда "Златен лъв", която ще бъде връчена на 6 септември. Кинофестивалът във Венеция започна на 27 август.