Режисьорът Гийермо дел Торо сбъдна своя детска мечта с филма "Франкенщайн", представен на кинофестивала във Венеция

Режисьорът Гийермо дел Торо, майстор на фантастиката и филмите за чудовища, сбъдна детската си мечта, като направи адаптация на "Франкенщайн", представен премиерно в събота, 30 август, на кинофестивала във Венеция, предадоха осведомителните агенции.

Дел Торо каза, че от момче е обсебен от романа на Мери Шели, публикуван за първи път през 1818 г., и винаги е искал да създаде своя собствена филмова версия.

"Франкенщайн е религия за мен, откакто бях дете", отбеляза мексиканският режисьор, който открил адаптацията на Джеймс Уейл, излязла през 1931 г., когато бил на 7 години.

"Когато видях Борис Карлоф (изпълнител на ролята на чудовището във филма на Уейл) на екрана, разбрах как изглежда един светец или месия", отбеляза ентусиазирано Дел Торо по време на пресконференцията за представянето на продукцията, цитиран от АФП.

Режисьорът, отличен със "Златен лъв" във Венеция през 2017 г. за "Формата на водата", разказа, че дълго е чакал да събере достатъчно средства, за да пресъздаде готическия свят на романа на Мери Шели. Сега, когато филмът е готов, "ще изпадна в следродилна депресия", пошегува се Гийермо дел Торо.

В продукцията, която е с голям бюджет и с продължителност от близо 2 часа и 30 минути, той се придържа максимално към оригиналния текст.

Брилянтен, но егоцентричен лекар, барон Виктор Франкенщайн (Оскар Айзък), решава да предизвика законите на природата, като създаде живот от нищото. Или по-скоро от части от тела, събрани от осъдени на смърт или загинали в битка войници.

Докторът успява да вдъхне живот на своето творение, в което на екрана се превъплъщава актьорът Джейкъб Елорди, но много скоро го отхвърля заради грозотата му и предполагаемата липса на интелигентност.

Филмът показва опасността от злоупотребата с модерните технологии, но Дел Торо каза, че не е мислил за изкуствения интелект, когато е писал сценария, отбелязва Ройтерс. "Не се страхувам от изкуствения интелект. Страхувам се от природната глупост, която е много по-разпространена", каза той. "Живеем в епоха на терор и заплахи, това е сигурно. А отговорът, част от който е изкуството, е любовта“, допълни творецът във Венеция.

Както и в книгата, на екрана се преплитат няколко гледни точки. Първата част представя историята от името на Виктор Франкенщайн, а втората поставя неговото творение в ролята на разказвач.

"Как се живее с разбито сърце и какво правиш с разбито сърце? Често жестокостта произтича от разбитите сърца", каза на пресконференцията във Венеция актьорът Оскар Айзък за своя герой, цитиран от Ройтерс.

Филмът, продуциран от Нетфликс, ще има ограничено разпространение в киносалоните в няколко страни, преди да бъде пуснат на платформата на 7 ноември. Той е един от трите филма на Нетфликс, които се конкурират за наградата "Златен лъв" във Венеция, заедно с "Джей Кели" на Ноа Баумбах и "Къща от динамит" на Катрин Бигълоу, отбелязва АФП. В конкурсната програма тази година са включени общо 21 продукции.

Кинофестивалът във Венеция започна на 27 август и ще продължи до 6 септември.

БТА припомня, че на форума своята световна премиера ще има Made in EU на режисьора Стефан Командарев. Българската лента е включена в секцията Spotlight.