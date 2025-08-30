Филмът "Франкенщайн" на Гийермо Дел Торо ще има премиера днес на кинофестивала във Венеция

Актьорите Оскар Айзък и Джейкъб Елорди се очакват във Венеция днес за световната премиера на филма "Франкенщайн" на режисьора Гийермо Дел Торо, предаде Асошиейтед прес. Очаква се продукцията да бъде сред фаворитите в предстоящия награден сезон.

Айзък играе Виктор Франкенщайн, а Елорди е чудовището в тази адаптация на класическия роман на Мери Шели, за която Дел Торо мечтае от десетилетия.

"Това е филмът, за който се подготвям от 30 години", каза той пред Асошиейтед прес.

Възможно е да има проблеми извън червения килим, тъй като за тази вечер е планиран и антивоенен марш, който ще завърши в близост до мястото, където се провежда фестивалът. Организаторите се надяват да насочат вниманието към ситуацията в Газа, отбелязва Асошиейтед прес.

Последният път, когато Дел Торо участва в кинофорума във Венеция, беше с "Формата на водата" през 2017 г. Продукцията спечели тогава голямата награда на фестивала, а през 2018 г. взе "Оскар" за най-добър филм и най-добър режисьор.

Платформата Нетфликс все още няма в своя арсенал носител на "Оскар" за най-добър филм, но залага много на "Франкенщайн", отбелязва Асошиейтед прес.

Последният филм на режисьора - "Пинокио на Гийермо дел Торо", спечели на стрийминг платформата първия й "Оскар" за най-добър анимационен филм.

Подобно на "Формата на водата", "Франкенщайн" е в конкурсната програма във Венеция, където ще се състезава с филми като "Бугония" на Йоргос Лантимос, "Къща от динамит" на Катрин Бигълоу, "Няма друг избор" на Пак Чан-вук , "Гласът на Хинд Раджаб" на Каутер бен Хания и др. Общо 21 продукции се конкурират за отличието "Златен лъв".

Носителят на наградата ще бъде обявен от журито, ръководено от Александър Пейн, на 6 септември. Венецианският филмов фестивал започна на 27 август.

Нетфликс планира да пусне "Франкенщайн" в киносалоните на 17 октомври, преди да започне излъчването му в платформата на 7 ноември, допълва Асошиейтед прес.