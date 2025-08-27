Филмите не променят света, а го документират, каза председателят на журито във Венеция Александър Пейн

Американският режисьор Александър Пейн - председател на журито на започващия днес кинофестивал във Венеция, смята, че макар рядко да променят хода на обществото, филмите служат като важни документи на своето време и оформят паметта, предаде Ройтерс.

"Може ли един филм наистина да промени обществото или културата? Не знам. Съмнява ме", каза Пейн, припомняйки, че ленти като "Великият диктатор" на Чарли Чаплин не са спрели Втората световна война, а по-скоро са показали, че хората са били наясно с това, което се случва.

"Имаме ги като документи и като такива можем да се опитаме да се поучим от тях", посочи той преди официалното откриване на 11-дневния фестивал по-късно днес.

Александър Пейн, чиито постижения включват отличените с "Оскар" комедии "Отбивки" (2004) и "Заседнали" (2023), изрази съжаление по повод свиващото се пространство за кинопрожекции в ерата на стрийминга. Режисьорът отбеляза, че филмите, които се гледат само онлайн, трудно оказват широко въздействие върху обществото.

"Обикновено филмите, които се пускат в кината, стават част от разговорите за кино, от разговорите за култура и след това оказват някакъв вид влияние", каза Пейн.

Големите стрийминг платформи като Нетфликс и Амазон Прайм редовно представят филмите си във Венеция, но след това не им осигуряват почти никакво излъчване в кината, запазвайки ги само за своите абонати.

В навечерието на събитието тази година около 1500 представители на филмовата индустрия подписаха петиция, призовавайки фестивала да заеме твърда позиция по отношение на войната в Газа, и отправяйки искане към организаторите да популяризират палестинските гласове и да осъдят израелските действия.

Александър Пейн отказа да коментира дали подкрепя призива им.

Фестивалният директор Алберто Барбера на свой ред каза, че приветства открития дебат, но отхвърля предложенията за забрана на участието на израелски режисьори или актьори.

"Категорично отхвърляме искането да не каним артисти, които желаят да участват във фестивала. В същото време никога не сме се колебали да изразим огромната си мъка от случващото се в Газа", каза Алберто Барбeра пред репортери.

Активисти от Venice4Palestine призоваха фестивалът да откаже поканата на звездите от "В ръцете на Данте" (In the Hands of Dante) Гал Гадот и Джерард Бътлър, заради това, което колективът възприема като подкрепа от страна на актьорите за израелското правителство, провеждащо военната кампания в Газа, отбелязва "Скрийн дейли".

Очаква се темата да доминира в първите дни на фестивала след малката демонстрация пред червения килим, направена тази сутрин от Venice4Palestine, и планираното за събота по-голямо шествие.

Made in EU на Стефан Командарев ще има световна премиера на Лидо. Българската лента е в секцията Spotlight.

Осемдесет и второто издание на кинофестивала във Венеция започва тази вечер с премиерата на филма La Grazia ("Благодат") на италианския режисьор Паоло Соретино. Събитието, на което се очаква плеяда от звезди, ще приключи на 6 септември, когато Александър Пейн и колегите му от журито ще обявяват носителя на водещата награда "Златен лъв".