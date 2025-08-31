Подробно търсене

Джуд Лоу дебютира в ролята на Владимир Путин във филма "Магьосника от Кремъл" на кинофестивала във Венеция

Теодора Славянова
Джуд Лоу дебютира в ролята на Владимир Путин във филма "Магьосника от Кремъл" на кинофестивала във Венеция
Джуд Лоу дебютира в ролята на Владимир Путин във филма "Магьосника от Кремъл" на кинофестивала във Венеция
В "Магьосника от Кремъл" Джуд Лоу е в ролята на Владимир Путин (вляво), а Пол Дейно е в образа на Вадим Баранов, снимка: AP/Carole Bethel/Cinetic Media
Венеция,  
31.08.2025 12:53
 (БТА)

Джуд Лоу се превъплъщава в образа на Владимир Путин във филма на Оливие Асаяс "Магьосника от Кремъл", чиято световна премиера е тази вечер на кинофестивала във Венеция, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

Продукцията е адаптация на едноименния бестселър на Джулиано да Емполи, разказващ за възхода на руския президент заедно с измислия му съветник на име Вадим Баранов, изигран от Пол Дейно. Действието се развива частично в началото на 90-те години на миналия век, в хаоса след разпадането на СССР, отбелязва Асошиейтед прес.

Героят на Дейно е вдъхновен от реалния политически стратег Владислав Сурков, смятан за архитект на строго контролираната политическа система, създадена под управлението на Путин. През 2013 г. той подава оставка от поста си на заместник министър-председател.

"Магьосника от Кремъл" със сигурност ще предизвика дискусии, докато тригодишната война на Русия в Украйна продължава, отбелязва Асошиейтед прес. Усилията да се прекратят боевете и да се сложи край на най-големия конфликт в Европа от Втората световна война насам чрез мирно споразумение не водят до напредък, въпреки интензивните дипломатически совалки.

Филмът е дебют на английски език на френския режисьор Оливие Асаяс, известен с филми като "Облаците на Силс Мария", "Шпионска афера "Оса". Алисия Викандер, която той режисира в "Ирма Веп", също участва в "Магьосника от Кремъл", отбелязва Асошиейтед прес. Продукцията е снимана в Латвия, тъй като в Русия не е било възможно.

Според Асаяс "Магьосника от Кремъл" не е толкова политически филм, колкото филм за политиката – "и за извратеността на нейните методи, които сега държат всички ни като заложници", допълва Асошиейтед прес.

Продукцията е в конкурсната програма на 82-рото издание на кинофорума във Венеция, който започна на 27 август. Освен "Магьосника от Кремъл" за наградите на фестивала се състезават общо 21 филма, сред които "Франкенщайн", "Бугония", "Гласът на Хинд Раджаб",  "Няма друг избор". Победителите ще бъдат обявени на 6 септември.

 

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

31.08.2025 11:33

Световната премиера на филма Made in EU на Стефан Командарев е днес на кинофестивала във Венеция

Световната премиера на филма Made in EU на режисьора Стефан Командарев е тази вечер на кинофестивала във Венеция, информира сайтът на форума. Продукцията е включена в секцията Spotlight  В нея участват осем творби от различни жанрове, с акцент
29.08.2025 19:10

Джулия Робъртс защити във Венеция киното, което предизвиква сътресение на съвестта

Джулия Робъртс защити на кинофестивала във Венеция способността на киното да разтърсва съвестта с новия си филм - дългоочакван психологически трилър, чието действие се развива на фона на секс скандал в американски университет, съобщават световните агенции.
29.08.2025 10:33

Джулия Робъртс ще дебютира на филмовия фестивал във Венеция със „След лова“

Джулия Робъртс ще направи своя дебют на кинофестивала във Венеция с психосексуалната драма „След лова“, чиято премиера е днес вечерта, пише Асошиейтед прес. Действието на филма се развива в света на висшето образование, в който Робъртс играе обичан
27.08.2025 18:45

Филмите не променят света, а го документират, каза председателят на журито във Венеция Александър Пейн

Американският режисьор Александър Пейн - председател на журито на започващия днес кинофестивал във Венеция, смята, че макар рядко да променят хода на обществото, филмите служат като важни документи на своето време и оформят паметта, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:25 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация