Подробно търсене

Режисьорката Катрин Бигълоу представя трилъра си "Къща от динамит" на кинофестивала във Венеция

Елена Христова
Режисьорката Катрин Бигълоу представя трилъра си "Къща от динамит" на кинофестивала във Венеция
Режисьорката Катрин Бигълоу представя трилъра си "Къща от динамит" на кинофестивала във Венеция
Режисьорката Катрин Бигълоу, чийто филм "Къща от динамит" е в надпреварата за "Златен лъв" на кинофестивала във Венеция. Снимка: АП/Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP
Венеция ,  
02.09.2025 20:20
 (БТА)

Катрин Бигълоу разглежда геополитиката в новия си трилър "Къща от динамит", водена от желанието да започне разговор за ядрените оръжия, предаде Асошиейтед прес. 

Филмът е сред включените 21 заглавия в надпреварата за наградата "Златен лъв" на кинофестивала във Венеция, който започна на 27 август и ще продължи до 6 септември.

Бигълоу проявява интерес към ядрения арсенал на САЩ: Кой го охранява? Какво би се случило, ако ракетен удар е неизбежен? И кой би взимал решенията какво да се прави?

Новият й филм "Къща от динамит" търси отговори именно на тези въпроси. Световната му премиера е тази вечер на Лидо.

"Това е глобален проблем. Наистина живеем в къща от динамит. Моят интерес беше да разпространя тази информация", каза Катрин Бигълоу преди премиерната прожекция.

"Къща от динамит" е първият й филм след излизането на "Детройт" през 2017 г. Най-аплодираните филми на Катрин Бигълоу са на политическа тематика - от "Войната е опиат", с който тя стана първата жена, спечелила "Оскар" за най-добър режисьор, до "Враг номер едно". 

"Къща от динамит" е един от трите филма, продуцирани от стрийминг платформата Нетфликс, включени в конкурсната програма на кинофестивала във Венеция. Другите два са "Джей Кели" на Ноа Баумбак с Джордж Клуни в главната роля и "Франкенщайн" на Гийермо Дел Торо с Оскар Айзък.

Във Венеция се състоя и премиерата на документалния филм "Марк, от София" (Marc, by Sofia) на режисьорката София Копола за дизайнера Марк Джейкъбс. 

Нито Копола, нито Джейкъбс са убедени, че документален филм е добра идея. Дизайнерът не е сигурен, че иска да бъде обект на такъв, а режисьорката не е убедена, че иска да понесе напрежението да бъде човекът зад камерата. В края на краищата, той е неин приятел от над 30 години. Ами ако филмът не се получи?

И все пак идеята, за която те благодарят на продуцентите Ар Джей и Джейн Ча Кътлър, се осъществява. 

Да адаптира "Чужденецът" на Албер Камю, една от най-известните книги на френската литература, с различен поглед върху френската колонизация в Алжир - това е залогът на режисьора Франсоа Озон, който представя филма си на кинофестивала във Венеция, отбелязва АФП. 

"Трябваше да имаме съвременен поглед към тази история", каза Озон. 

"Чужденецът" е сред 21-те филма в надпреварата за "Златен лъв", чийто носител ще бъде избран от жури оглавено от режисьора Александър Пейн

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

31.08.2025 12:53

Джуд Лоу дебютира в ролята на Владимир Путин във филма "Магьосника от Кремъл" на кинофестивала във Венеция

Джуд Лоу се превръща във Владимир Путин в филма на Оливие Асаяс „Магьосника от Кремъл“, чиято световна премиера е тази вечер на кинофестивала във Венеция, предадоха Асошиейтед прес и АФП. Продукцията е адаптация на едноименния бестселър на Джулиано
31.08.2025 11:33

Световната премиера на филма Made in EU на Стефан Командарев е днес на кинофестивала във Венеция

Световната премиера на филма Made in EU на режисьора Стефан Командарев е тази вечер на кинофестивала във Венеция, информира сайтът на форума. Продукцията е включена в секцията Spotlight  В нея участват осем творби от различни жанрове, с акцент
30.08.2025 20:29

Режисьорът Гийермо дел Торо сбъдна своя детска мечта с филма "Франкенщайн", представен на кинофестивала във Венеция

Режисьорът Гийермо дел Торо, майстор на фантастиката и филмите за чудовища, сбъдна детската си мечта, като направи адаптация на "Франкенщайн", представен премиерно в събота, 30 август, на кинофестивала във Венеция, предадоха осведомителните
30.08.2025 12:26

Режисьорът Пак Чан-вук представи във Венеция филм, върху който работи две десетилетия

Две десетилетия са били необходими на корейския режисьор Пак Чан-вук, за да излезе на екран най-новият му филм - "Няма друг избор" (No Other Choice), който беше представен на кинофестивала във Венеция, предадоха Ройтерс и АФП.  Основната тема е
29.08.2025 19:10

Джулия Робъртс защити във Венеция киното, което предизвиква сътресение на съвестта

Джулия Робъртс защити на кинофестивала във Венеция способността на киното да разтърсва съвестта с новия си филм - дългоочакван психологически трилър, чието действие се развива на фона на секс скандал в американски университет, съобщават световните агенции.
29.08.2025 17:37

Актрисата Ема Стоун и режисьорът Йоргос Лантимос се завърнаха на кинофестивала във Венеция с "Бугония"

С участието на холивудската звезда и носителка на "Оскар" Ема Стоун в ролята на безскрупулна бизнесдама, "Бугония" - новият филм на режисьора Йоргос Лантимос, представен на кинофестивала във Венеция, е сатира на вманиачаването по конспиративните теории в кървав и апокалиптичен трилър, предаде АФП.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:42 на 02.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация