Режисьорката Катрин Бигълоу представя трилъра си "Къща от динамит" на кинофестивала във Венеция

Катрин Бигълоу разглежда геополитиката в новия си трилър "Къща от динамит", водена от желанието да започне разговор за ядрените оръжия, предаде Асошиейтед прес.

Филмът е сред включените 21 заглавия в надпреварата за наградата "Златен лъв" на кинофестивала във Венеция, който започна на 27 август и ще продължи до 6 септември.

Бигълоу проявява интерес към ядрения арсенал на САЩ: Кой го охранява? Какво би се случило, ако ракетен удар е неизбежен? И кой би взимал решенията какво да се прави?

Новият й филм "Къща от динамит" търси отговори именно на тези въпроси. Световната му премиера е тази вечер на Лидо.

"Това е глобален проблем. Наистина живеем в къща от динамит. Моят интерес беше да разпространя тази информация", каза Катрин Бигълоу преди премиерната прожекция.

"Къща от динамит" е първият й филм след излизането на "Детройт" през 2017 г. Най-аплодираните филми на Катрин Бигълоу са на политическа тематика - от "Войната е опиат", с който тя стана първата жена, спечелила "Оскар" за най-добър режисьор, до "Враг номер едно".

"Къща от динамит" е един от трите филма, продуцирани от стрийминг платформата Нетфликс, включени в конкурсната програма на кинофестивала във Венеция. Другите два са "Джей Кели" на Ноа Баумбак с Джордж Клуни в главната роля и "Франкенщайн" на Гийермо Дел Торо с Оскар Айзък.

Във Венеция се състоя и премиерата на документалния филм "Марк, от София" (Marc, by Sofia) на режисьорката София Копола за дизайнера Марк Джейкъбс.

Нито Копола, нито Джейкъбс са убедени, че документален филм е добра идея. Дизайнерът не е сигурен, че иска да бъде обект на такъв, а режисьорката не е убедена, че иска да понесе напрежението да бъде човекът зад камерата. В края на краищата, той е неин приятел от над 30 години. Ами ако филмът не се получи?

И все пак идеята, за която те благодарят на продуцентите Ар Джей и Джейн Ча Кътлър, се осъществява.

Да адаптира "Чужденецът" на Албер Камю, една от най-известните книги на френската литература, с различен поглед върху френската колонизация в Алжир - това е залогът на режисьора Франсоа Озон, който представя филма си на кинофестивала във Венеция, отбелязва АФП.

"Трябваше да имаме съвременен поглед към тази история", каза Озон.

"Чужденецът" е сред 21-те филма в надпреварата за "Златен лъв", чийто носител ще бъде избран от жури оглавено от режисьора Александър Пейн.