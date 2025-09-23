Подробно търсене

Музеят за модерно изкуство в Ню Йорк ще почете София Копола за приноса й към киното

Елена Христова
София Копола. Снимка: АП/Photo by Evan Agostini/Invision/AP
Лос Анджелис,  
23.09.2025 20:30
 (БТА)
Музеят за модерно изкуство (MoMA) в Ню Йорк ще почете режисьорката и носителка на "Оскар" София Копола за приноса й към киното, съобщи "Варайъти".

Копола ще бъде почетена на годишното благотворително събитие Film Benefit, което ще се състои на 12 ноември. 

Film Benefit е ежегодно събитие на MoMA, посветено на развитието и разрастването на филмовия отдел на музея, и по-специално на колекцията му от над 30 000 филма и 1,5 милиона кинокадъра, както и на поредицата от прожекции, премиери, фестивали и ретроспективи. Годишната проява отдава почит към актьори, сценаристи и режисьори, които са допринесли значително за развитието на киноизкуството. 

София Копола определено отговаря на критериите, тъй като започва да играе от ранна възраст и е автор на сценария и режисьор на девет игрални филма. Пет от филмите й са включени в колекцията на MoMA: "Непорочните самоубийства" (1999), "Изгубени в превода" (2003), "Мария-Антоанета" (2006), "Някъде" (2010) и "Блясък" (2013). 

За "Изгубени в превода" Копола печели "Оскар" за най-добър оригинален сценарий и е номинирана за най-добър режисьор и най-добър филм. 

"Развиването на дългосрочни отношения с творците е една от най-големите привилегии и отговорности за институция като MoMA. София Копола е част от артистичното семейство на музея, откакто се прояви като възхваляван режисьор преди повече от 25 години. Почетохме я през 2004 г. и сега за нас е чест да я приветстваме отново като водеща фигура в киното", се посочва в изявлението, направено от главния куратор на филмовия отдел Раджендра Рой.

В рамките на проявата "София Копола: Почит" от 30 октомври до 16 ноември Музеят за съвременно изкуство в Ню Йорк ще прожектира и деветте игрални филма на режисьорката, както и късометражния й филм от 1998 г. Lick The Star. 

/ВБ/

