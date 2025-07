Официалната селекция на кинофестивала във Венеция включва филми с Джулия Робъртс, Джордж Клуни и Ема Стоун

Джулия Робъртс, Джордж Клуни, Ема Стоун, Дуейн Джонсън, Емили Блънт и Адам Сандлър са само някои от знаменитостите, които ще участват във филмите на тазгодишния кинофестивал във Венеция, предадоха АФП и Асошиейтед прес.

Официалната селекция на 82-рото издание на венецианската Мостра, която ще започне на 27 август и ще продължи до 6 септември, беше представена днес от артистичния директор Алберто Барбера.

Две години след като спечели "Златен лъв" с "Клети създания", режисьорът Йоргос Лантимос се завръща с "Бугония" (Bugonia) - англоезичен римейк на южнокорейската научнофантастична комедия "Спасете зелената планета!". Главната роля във филма отново изпълнява носителката на "Оскар" Ема Стоун.

"Бугония" е сред всички 21 филма, които ще участват в надпреварата за наградата "Златен лъв". Носителят й ще бъде избран от жури, оглавено от американския режисьор Александър Пейн и включващо иранския режисьор Мохамад Расулоф, румънския режисьор Кристиан Мунджиу, бразилската актриса и сценаристка Фернанда Торес, френския режисьор Стефан Бризе, италианската режисьорка Маура Делперо и китайската актриса и продуцентка Чжао Тао.

Джордж Клуни се завръща с филма "Джей Кели" (Jay Kelly) на Ноа Баумбак, в който играе ролята на известен актьор, пътуващ из Европа с дългогодишния си мениджър (Адам Сандлър).

Сред филмите в конкурсната програма са също "Франкенщайн" на Гийермо дел Торо с Оскар Айзък в главната роля и спортната драма "Смазващата машина" (The Smashing Machine) на Бени Сафди с Дуейн Джонсън в ролята на ММА боеца Марк Кер и Емили Блънт като неговата съпруга.

В надпреварата са включени още политическият трилър "Къща от динамит" (A House Of Dynamite) на Катрин Бигълоу с Идрис Елба и Ребека Фъргюсън в главните роли, както и антологията "Баща, майка, сестра, брат" на Джим Джармуш с Кейт Бланшет и Адам Драйвър.

Южнокорейският режисьор Пак Чан-вук за първи път ще участва на кинофестивала във Венеция с филма си "Няма друг избор" (No Other Choice), унгарецът Ласло Немеш ще представи най-личния си филм досега "Сирак" (Orphan), а французинът Франсоа Озон се заема с адаптация на "Чужденецът" (L'etranger) на Албер Камю.

Сред включените в конкурсната програма заглавия е и "Гласът на Хинд Раджаб" (The Voice Of Hind Rajab) на режисьорката Каутер Бен Хания за убийството на 6-годишно момиче и нейните роднини в ивицата Газа, който се очаква да предизвика вълна от реакции.

Шест от филмите в надпреварата за "Златен лъв" са режисирани от жени.

Конкурсната програма включва още "Магьосника от Кремъл" на Оливие Асаяс, "Слънцето изгрява за всички ни" на Цай Шанцзюн, "Елиза" на Леонардо ди Констанцо, A Pied D'Oeuvre на Валери Донцели, "Мълчалив приятел" на Илдико Енеди, "Ан Лий" на Мона Фастволд, "Дузе" на Пиетро Марчело, Un film fatto per bene на Франко Мареско, Sotto Le Nuvole на Джанфранко Роси, "Момиче" на Шу Ки.

"След лова" (After the Hunt) на Лука Гуаданино, психологически трилър с Джулия Робъртс и Андрю Гарфийлд за ерата на движението #Аз също, ще бъде показан извън конкурсната програма.

Селекцията на кинофестивала във Венеция включва още "В ръката на Данте" (In the Hand of Dante) на режисьора Джулиан Шнабел. Звездният актьорски състав на филма, базиран на едноименния роман на Ник Тошес, включва Оскар Айзък, Гал Гадот, Джон Малкович, Ал Пачино, Джейсън Момоа, Джерард Бътлър и режисьора Мартин Скорсезе.

Извън конкурсната програма ще бъдат показани също филми на Гюс Ван Сант, София Копола, Вернер Херцог, Лора Пойтръс, Александър Сокуров, Марко Белокио. На кинофестивала своята световна премиера ще има Made in EU на Стефан Командарев. Българската лента е включена в секцията Spotlight.

Официалната селекция на дойаена на всички фестивали включва и Milk Teeth на Михай Минчан - копродукция на Румъния, Франция, Дания, Гърция и България.

Кинофестивалът във Венеция ще бъде открит на 27 август с филма La Grazia на Паоло Сорентино, който също е включен в конкурсната програма, и ще бъде закрит на 6 септември с "Куче 51" на Седрик Хименес.

Венеция се е утвърдила като трамплин за кандидатите за "Оскар" с няколко продукции, спечелили водещата награда на американската киноакадемия за най-добър филм като "Формата на водата", "Спотлайт", "Земя на номади" и "Бърдмен".

Миналогодишното издание също включваше филми, сред които "Бруталистът", които впоследствие спечелиха награди на "Оскар"-ите.

Почетни награди "Златен лъв" на кинофестивала във Венеция ще получат режисьорът Вернер Херцог и актрисата Ким Новак.