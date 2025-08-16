Леверкузен и Унион Берлин преодоляха първия кръг на Купата на Германия, Вердер Бремен отпадна

Байер Леверкузен преодоля първия кръг на турнира за Купата на Германия, след като спечели с 4:0 срещу четвъртодивизионния ШГ Зоненхоф Гросашпах. Унион Берлин също прескочи първото препятствие с успех с 5:0 срещу ФК Гутерслох, а Вердер Бремен отпадна.

Леверкузен, носител на трофея и шампион от 2024, поведе в 32-та минута чрез Патрик Шик, а играта бе спряна в края на първото полувреме заради проливен дъжд. След 45-минутното прекъсване реферите подновиха мача, а "аспирините" дълго време не успяваха да намерят път към вратата на Зоненхоф.

Дебютът на Ерик тен Хаг на треньорския пост все пак се оказа успешен, след като Артур се разписа за 2:0 в 74-та минута, а Кристиан Кофане и Алехандро Грималдо нанизаха по още едно попадение във вратата на домакините.

Зоненхоф завърши двубоя с човек по-малко след червен картон на турчина Мерт Тасделен в 82-та минута, когато отборът губеше с 0:2.

Роберт Сков, Леополд Куерфелд, Рани Хедира, Андрей Илич и Джеонг Уейонг вкараха за победата на Унион Берлин срещу Гутерслох.

Вердер Бремен пък се раздели с Купата на Германия още в първия кръг, след като отстъпи с 0:1 на Арминия Билефелд. Единствения гол за втородивизионния клуб вкара американецът Айзея Йънг в третата минута на добавеното време.