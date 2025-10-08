КосоваПрес: Косово е столицата на футболния свят, каза в Прищина президентът на ФИФА Джани Инфантино

Президентът на ФИФА Джани Инфантино беше днес на официално посещение в Косово, където беше посрещнат с високи почести от президента на републиката Вьоса Османи, която му връчи медал за признателност от името на държавата Косово. Това предаде за БТА агенция КосоваПрес.

В своето обръщение Османи похвали приноса на Инфантино за развитието на косовския футбол, подчертавайки, че неговата подкрепа е била от съществено значение още от първите дни след приемането на Косово на международната футболна сцена.

„Президент Инфантино, Вие бяхте всеотдаен приятел на Косово, приятел, който отбелязваше нашия напредък. Вие празнувахте с нас, бяхте до нас, тук в Косово и по целия свят. Вашето лидерство в спорта носи същото значение като вашето лидерство в ценностите. Вашата подкрепа помогна за превръщането на косовския футбол в източник на национална гордост по целия свят. И затова народът на Косово винаги ще остане благодарен. Футболът ни учи на нещо фундаментално: че победата не е само резултат. Става въпрос за отборна работа, постоянство и най-вече за вярата, че без значение колко трудна става играта, винаги продължаваш. Винаги играеш – до последния съдийски сигнал.“

От своя страна, президентът на ФИФА Джани Инфантино каза, че е дълбоко трогнат от гостоприемството и честта, оказани му от държавата Косово, наричайки Прищина „столицата на футболния свят“.

„За мен е голяма чест, голямо удоволствие, емоция и щастие да бъда тук, в дома си в Косово, и да получа тази голяма чест, този медал от Вас, госпожо президент на Република Косово, моя добра приятелко Вьоса Османи, от името на една прекрасна страна, каквато е Косово. Косово и Прищина - днес столицата на света, нали? Столицата на футболния свят, защото както всички знаем, футболът е най-важното нещо на света, така че е столицата на света“, каза Инфантино.

Президентът на ФИФА не скри емоциите си, спомняйки си за отношенията си с косовската футболна легенда Фадил Вокри, на когото посвети медала, получен от президента Османи.

„Бих искал да посветя този медал, тази чест, на Фадил Вокри и на всички хора в Косово – както в Косово, така и в чужбина. Срещах се с Фадил много пъти и си спомням, когато Косово беше много млада държава – тя все още е – но току-що се беше родила по това време и Футболната федерация на Косово искаше да стане част от УЕФА. По това време бях в УЕФА и не беше лесно да се срещна с някого от Косово, защото това беше държава, която все още не беше призната. Казаха ми: „Иди се срещни с Фадил Вокри“ и отидох, срещнахме се, разговаряхме. Тогава отговарях и за правния отдел и говорихме за закони, разпоредби и това продължи много години. Не знам след колко срещи казах на Фадил и Арманд Дука: срещали сме се достатъчно пъти, знам какво искате и ще видим какво ще се случи. Чакахме и печелехме време и тогава разбрах постоянството и устойчивостта на народа на Косово, който вярваше в страната си и в това, което искаше. Това постоянство в крайна сметка доведе до ефективното членство на Косово в УЕФА и ФИФА“, подчерта Инфантино.

В заключение Инфантино високо оцени националния отбор по футбол на Косово, отбелязвайки, че именно играчите показват на света силата на Косово в този спорт.

