Виляреал спечели срещу Овиедо в испанското първенство по футбол

Саломон Рондон пропусна от бялата точка в 14-ата минута и халфът Алберто Рейна получи червен картон в 27-та, което помогна на Виляреал да спечели с 2:0 срещу Овиедо мач от първия кръг на испанското първенство по футбол.
Ета Ейонг и Папе Гай бяха точни за "жълтата подводница" през първото полувреме, а дебют за отбора записа Томас Партей осем минути преди края на мача.
Вратарят Пауло Гацанига допусна две големи грешки и Жирона отстъпи с 1:3 на Райо Валекано в друг мач от Ла Лига
Гацанига направи първата грешка в 18-ата минута, когато получи пас от защитник, но не успя да поеме контрол над топката и Хорхе де Фрутос се разписа на празна мрежа. Стражът на домакините сгреши отново в 43-та минута и Де Фрутос го преодоля, което принуди аржентинеца да извърши нарушение. Последва червен картон и дузпа, реализирана от Иси Паласон.
Алваро Гарсия също се разписа за гостите, а Жирона върна едно попадение в 57-та минута чрез Жоел Рока.
Първенство на Испания по футбол, мачове от първия кръг на Ла Лига:
Жирона - Райо Валекано - 1:3
Виляреал - Овиедо - 2:0
по-късно днес:
Майорка - Барселона
Валенсия - Реал Сосиедад
Алавес - Леванте
в неделя:
Селта - Хетафе
Атлетик Билбао - Севиля
Еспаньол - Атлетико Мадрид
в понеделник:
Елче - Бетис
във вторник:
Реал Мадрид - Осасуна
