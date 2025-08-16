Виляреал спечели срещу Овиедо в испанското първенство по футбол

Саломон Рондон пропусна от бялата точка в 14-ата минута и халфът Алберто Рейна получи червен картон в 27-та, което помогна на Виляреал да спечели с 2:0 срещу Овиедо мач от първия кръг на испанското първенство по футбол.

Ета Ейонг и Папе Гай бяха точни за "жълтата подводница" през първото полувреме, а дебют за отбора записа Томас Партей осем минути преди края на мача.

Вратарят Пауло Гацанига допусна две големи грешки и Жирона отстъпи с 1:3 на Райо Валекано в друг мач от Ла Лига

Гацанига направи първата грешка в 18-ата минута, когато получи пас от защитник, но не успя да поеме контрол над топката и Хорхе де Фрутос се разписа на празна мрежа. Стражът на домакините сгреши отново в 43-та минута и Де Фрутос го преодоля, което принуди аржентинеца да извърши нарушение. Последва червен картон и дузпа, реализирана от Иси Паласон.

Алваро Гарсия също се разписа за гостите, а Жирона върна едно попадение в 57-та минута чрез Жоел Рока.

Първенство на Испания по футбол, мачове от първия кръг на Ла Лига:

Жирона - Райо Валекано - 1:3

Виляреал - Овиедо - 2:0

по-късно днес:

Майорка - Барселона

Валенсия - Реал Сосиедад

Алавес - Леванте

в неделя:

Селта - Хетафе

Атлетик Билбао - Севиля

Еспаньол - Атлетико Мадрид

в понеделник:

Елче - Бетис

във вторник:

Реал Мадрид - Осасуна