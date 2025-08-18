Подробно търсене

Еспаньол победи Атлетико Мадрид в първия кръг на испанското първенство по футбол

Ивайло Георгиев
Снимка: AP Photo/Joan Monfort
Мадрид,  
18.08.2025 08:09
 (БТА)

Атлетико Мадрид направи грешна стъпка още на старта на испанското първенство по футбол, след като загуби с 1:2 срещу Еспаньол в неделя вечер. Хулиан Алварес даде преднина на столичани в Барселона, но резервите Мигел Рубио и Пере Мия направиха пълен обрат за домакините с късни голове.

Алварес изведе Атлетико напред в резултата в 37-та минута, когато изпрати топката в горния ъгъл от пряксвободен удар. Статичното положение бе отсъдено за нарушение на Леандро Кабрера срещу Конър Галахър.

Аржентинецт Алварес получи още един шанс през второто полувреме, когато спечели центриране в наказателното поле. Той преодоля двама защитници на Еспаньол, но ударът му посрещна гредата. Еспаньол се възползва и в 73-ата минута висока топка бе посрещната от Рубио, който я изпрати в мрежата на Ян Облак за 1:1.

Шест минути преди края на редовното време каталунците вкараха и победен гол чрез Мия. Лявото крило достигна първи центриране в наказателното поле и стреля с глава, а Облак остана безпомощен и Еспаньол оформи крайното 2:1. 

Първенство на Испания по футбол, мачове от първия кръг на Ла Лига: 

Еспаньол - Атлетико Мадрид  - 2:1
Атлетик Билбао – Севиля     – 3:2
Селта – Хетафе              – 0:2

в понеделник:
Елче – Бетис

във вторник:
Реал Мадрид - Осасуна

от събота:
Валенсия - Реал Сосиедад    - 1:1
Алавес - Леванте            - 2:1 
Майорка - Барселона         - 0:3

от петък:
Жирона - Райо Валекано      - 1:3
Виляреал - Овиедо           - 2:0

