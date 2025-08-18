Еспаньол победи Атлетико Мадрид в първия кръг на испанското първенство по футбол

Атлетико Мадрид направи грешна стъпка още на старта на испанското първенство по футбол, след като загуби с 1:2 срещу Еспаньол в неделя вечер. Хулиан Алварес даде преднина на столичани в Барселона, но резервите Мигел Рубио и Пере Мия направиха пълен обрат за домакините с късни голове.

Алварес изведе Атлетико напред в резултата в 37-та минута, когато изпрати топката в горния ъгъл от пряксвободен удар. Статичното положение бе отсъдено за нарушение на Леандро Кабрера срещу Конър Галахър.

Аржентинецт Алварес получи още един шанс през второто полувреме, когато спечели центриране в наказателното поле. Той преодоля двама защитници на Еспаньол, но ударът му посрещна гредата. Еспаньол се възползва и в 73-ата минута висока топка бе посрещната от Рубио, който я изпрати в мрежата на Ян Облак за 1:1.

Шест минути преди края на редовното време каталунците вкараха и победен гол чрез Мия. Лявото крило достигна първи центриране в наказателното поле и стреля с глава, а Облак остана безпомощен и Еспаньол оформи крайното 2:1.

Първенство на Испания по футбол, мачове от първия кръг на Ла Лига: Еспаньол - Атлетико Мадрид - 2:1 Атлетик Билбао – Севиля – 3:2 Селта – Хетафе – 0:2 в понеделник: Елче – Бетис във вторник: Реал Мадрид - Осасуна от събота: Валенсия - Реал Сосиедад - 1:1 Алавес - Леванте - 2:1 Майорка - Барселона - 0:3 от петък: Жирона - Райо Валекано - 1:3 Виляреал - Овиедо - 2:0