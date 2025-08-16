Барселона започна сезона с успех срещу Майорка

Барселона започна новия сезон в Испания с убедителна победа с 3:0 като гост срещу Майорка. Шампионите не срещнаха трудности срещу домакините, които играха повече от едно полувреме с девет футболисти.

Рафиня с удар отблизо и асистенция на Ламин Ямал откри головата сметка за каталунците през кампанията с попадението си още в седмата минута.

В 23-ата минута Феран Торес също се разписа във вратата на Майорка. Само десет минути след това Ману Моралес получи втори жълт и съответно червен картон, оставяйки домакините в намален състав.

Ведат Мурики също беше отстранен от терена в 39-ата минута след грубо нарушение и намеса на системата за видео арбитраж.

В допълнителното време Гави изведе Ямал и той оформи класическия успех в полза на Барса.

Дебют от състава на шампионите направи английският нападател Маркъс Рашфорд, който беше привлечен това лято от "синьо-червените".

По-късно тази вечер са двубоите Валенсия-Реал Сосиедад и Алавес-Леванте.

Първенство на Испания по футбол, мачове от първия кръг на Ла Лига: Майорка - Барселона - 0:3 по-късно днес: Валенсия - Реал Сосиедад Алавес - Леванте от петък: Жирона - Райо Валекано - 1:3 Виляреал - Овиедо - 2:0 в неделя: Селта - Хетафе Атлетик Билбао - Севиля Еспаньол - Атлетико Мадрид в понеделник: Елче - Бетис във вторник: Реал Мадрид - Осасуна