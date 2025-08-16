Подробно търсене

Барселона започна сезона с успех срещу Майорка
16.08.2025 22:45
Барселона започна новия сезон в Испания с убедителна победа с 3:0 като гост срещу Майорка. Шампионите не срещнаха трудности срещу домакините, които играха повече от едно полувреме с девет футболисти.

Рафиня с удар отблизо и асистенция на Ламин Ямал откри головата сметка за каталунците през кампанията с попадението си още в седмата минута.

В 23-ата минута Феран Торес също се разписа във вратата на Майорка. Само десет минути след това Ману Моралес получи втори жълт и съответно червен картон, оставяйки домакините в намален състав. 

Ведат Мурики също беше отстранен от терена в 39-ата минута след грубо нарушение и намеса на системата за видео арбитраж.

В допълнителното време Гави изведе Ямал и той оформи класическия успех в полза на Барса.

Дебют от състава на шампионите направи английският нападател Маркъс Рашфорд, който беше привлечен това лято от "синьо-червените".

По-късно тази вечер са двубоите Валенсия-Реал Сосиедад и Алавес-Леванте.

Първенство на Испания по футбол, мачове от първия кръг на Ла Лига: 

Майорка - Барселона - 0:3

по-късно днес:
Валенсия - Реал Сосиедад
Алавес - Леванте

от петък:
Жирона - Райо Валекано - 1:3
Виляреал - Овиедо - 2:0

в неделя:
Селта - Хетафе
Атлетик Билбао - Севиля
Еспаньол - Атлетико Мадрид

в понеделник:
Елче - Бетис

във вторник:
Реал Мадрид - Осасуна

