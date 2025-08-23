Бетис се наложи над Алавес с гол на аржентинеца Джовани Ло Селсо

Джовани Ло Селсо отбеляза ранен гол, а Бетис победи Алавес с 1:0 като домакин в среща от втория кръг на испанската футболна Ла Лига за първата си победа в шампионата.

Отборът на Бетис, който завърши наравно с Елче в първия си мач за сезона, диктуваше темпото в двубоя, след като Ло Селсо се разписа за 1:0 в 16-ата минута.

Тимът от Севиля събра 4 точки на върха във временното класиране, докато Алавес е девети с 3 точки в актива си, допускайки първо поражение.

Аржентинският полузащитник Джовани Ло Селсо отклони топката във вратата на гостите от близко разстояние, след изстрел с глава на Кучо Ернандес.

През този сезон Бетис ще играе домакинските си мачове на Ла Картуя - държавно съоръжение, където националният тим на Испания често провежда двубоите си, докато клубътот Севиля ремонтира стадион "Бенито Вилямарин".

Воденият от Мануел Пелегрини състав на Бетис ще играе и в Лига Европа през този сезон, след като завърши миналия сезон в Ла Лига на шесто място.

Първенство на Испания по футбол, срещи от втория кръг в Ла Лига: Бетис - Алавес 1:0 по-късно днес: Майорка - Селта Атлетико Мадрид - Елче Леванте - Барселона в неделя: Осасуна - Валенсия Реал Сосиедад - Еспаньол Виляреал - Жирона Овиедо - Реал Мадрид в понеделник: Атлетик Билбао - Райо Валекано Севиля - Хетафе