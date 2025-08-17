Атлетик Билбао победи Севиля в мач от първенството по футбол на Испания

Подробно търсене

Боян Денчев
снимка: АР, Miguel Oses
Билбао,  
17.08.2025 22:56
 (БТА)

Атлетик Билбао победи с 3:2 Севиля на „Сан Мамес“ в мач от първия кръг на Ла Лига.

В 28-ата минута Акор Адамс отбеляза, но попадението му не бе признато заради засада. Осем минути по-късно Атлетик излезе напред в резултата, след като Нико Уилямс бе точен от дузпа. Две минути преди края на полувремето Нико Уилямс завърши пробив с подаване към Мароан Санади, а той отбеляза за 2:0.

Малко след подновяването на играта удар на Нико Уилямс срещна гредата. В 60-ата минута Доди Лукебакио с красив удар от далечна дистанция върна един гол за Севиля.

В 72-рата минута гостите стигнаха до изравнително попадение. Лусиен Агуаме прати топката в мрежата

В 81-вата минута Атлетик вкара трети победен гол чрез Роберт Наваро, а подаването бе на Нико Уилямс.

 

Първенство на Испания по футбол, мачове от първия кръг на Ла Лига: 

Атлетик Билбао – Севиля – 3:2
Селта – Хетафе – 0:2

по-късно днес:
Еспаньол - Атлетико Мадрид

в понеделник:
Елче – Бетис

във вторник:
Реал Мадрид - Осасуна

от събота:
Валенсия - Реал Сосиедад - 1:1
Алавес - Леванте         - 2:1 
Майорка - Барселона      - 0:3

от петък:
Жирона - Райо Валекано   - 1:3
Виляреал - Овиедо        - 2:0

