Хетафе спечели като гост на Селта в мач от испанската Ла Лига

Хетафе победи с 2:0 като гост Селта в двубой от първия кръг на испанското първенство по футбол.

И двете попадения паднаха през второто полувреме на мача. В 47-ата минута Уче намери Адриан Лисо в наказателното поле и той преодоля Раду за 1:0.

В 72-ата минута Уче се измъкна от опита на футболистите от Виго за изкуствена засада и с премерен удар оформи крайното 2:0.

Първенство на Испания по футбол, мачове от първия кръг на Ла Лига: Селта – Хетафе – 0:2 по-късно днес: Атлетик Билбао - Севиля Еспаньол - Атлетико Мадрид в понеделник: Елче – Бетис във вторник: Реал Мадрид - Осасуна от събота: Валенсия - Реал Сосиедад - 1:1 Алавес - Леванте - 2:1 Майорка - Барселона - 0:3 от петък: Жирона - Райо Валекано - 1:3 Виляреал - Овиедо - 2:0