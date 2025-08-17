Хетафе спечели като гост на Селта в мач от испанската Ла Лига

Подробно търсене

17.08.2025
Хетафе победи с 2:0 като гост Селта в двубой от първия кръг на испанското първенство по футбол.

И двете попадения паднаха през второто полувреме на мача. В 47-ата минута Уче намери Адриан Лисо в наказателното поле и той преодоля Раду за 1:0.

В 72-ата минута Уче се измъкна от опита на футболистите от Виго за изкуствена засада и с премерен удар оформи крайното 2:0.

 

Първенство на Испания по футбол, мачове от първия кръг на Ла Лига: 

Селта – Хетафе – 0:2

по-късно днес:
Атлетик Билбао - Севиля
Еспаньол - Атлетико Мадрид

в понеделник:
Елче – Бетис


във вторник:
Реал Мадрид - Осасуна

от събота:
Валенсия - Реал Сосиедад - 1:1
Алавес - Леванте         - 2:1 
Майорка - Барселона      - 0:3

от петък:
Жирона - Райо Валекано   - 1:3
Виляреал - Овиедо        - 2:0

 

