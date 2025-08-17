Подробно търсене

Валенсия и Реал Сосиедад завършиха наравно в мач от първия кръг на Ла Лига

Ивайло Георгиев
Валенсия и Реал Сосиедад завършиха наравно в мач от първия кръг на Ла Лига
Валенсия и Реал Сосиедад завършиха наравно в мач от първия кръг на Ла Лига
Диего Лопес / Снимка: AP Photo/Alberto Saiz
Мадрид,  
17.08.2025 08:22
 (БТА)

Валенсия и Реал Сосиедад завършиха наравно 1:1 в двубой от първия кръг на испанското първенство по футбол, а Алавес надигра гостуващия Леванте с 2:1 в друг мач от съботната програма на Ла Лига. 

Диего Лопес, юноша на Барселона, даде преднина на Валенсия в 57-та минута, когато засече центриране на Дани Раба в наказателното поле. Гостите обаче отговориха светкавично и само три минути по-късно Брайс Мендес подаде на японския национал Такефуса Кубо, който записа 24-ото си попадение с екипа на Реал Сосиедад. 

Алавес спечели драматична победа с 2:1 над новака в елита Леванте, след като Нахуел Теналия се разписа отвъд редовните 90 минути. 29-годишният аржентинец наниза седмото си попадение за "синьо-белите" във втората минута на добавеното време. 

По-рано Тони Мартинес даде преднина на Алавес с гол през първата част, а Джереми Толян изравни след малко повече от час игра. 

В първия мач за деня шампионът Барселона стартира защитата на титлата си с 3:0 срещу Майорка.

Първенство на Испания по футбол, мачове от първия кръг на Ла Лига: 

Валенсия - Реал Сосиедад - 1:1
Алавес - Леванте         - 2:1 
Майорка - Барселона      - 0:3

от петък:
Жирона - Райо Валекано   - 1:3
Виляреал - Овиедо        - 2:0

в неделя:
Селта - Хетафе
Атлетик Билбао - Севиля
Еспаньол - Атлетико Мадрид

в понеделник:
Елче - Бетис

във вторник:
Реал Мадрид - Осасуна

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:00 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация