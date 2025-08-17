Валенсия и Реал Сосиедад завършиха наравно в мач от първия кръг на Ла Лига

Валенсия и Реал Сосиедад завършиха наравно 1:1 в двубой от първия кръг на испанското първенство по футбол, а Алавес надигра гостуващия Леванте с 2:1 в друг мач от съботната програма на Ла Лига.

Диего Лопес, юноша на Барселона, даде преднина на Валенсия в 57-та минута, когато засече центриране на Дани Раба в наказателното поле. Гостите обаче отговориха светкавично и само три минути по-късно Брайс Мендес подаде на японския национал Такефуса Кубо, който записа 24-ото си попадение с екипа на Реал Сосиедад.

Алавес спечели драматична победа с 2:1 над новака в елита Леванте, след като Нахуел Теналия се разписа отвъд редовните 90 минути. 29-годишният аржентинец наниза седмото си попадение за "синьо-белите" във втората минута на добавеното време.

По-рано Тони Мартинес даде преднина на Алавес с гол през първата част, а Джереми Толян изравни след малко повече от час игра.

В първия мач за деня шампионът Барселона стартира защитата на титлата си с 3:0 срещу Майорка.

Първенство на Испания по футбол, мачове от първия кръг на Ла Лига: Валенсия - Реал Сосиедад - 1:1 Алавес - Леванте - 2:1 Майорка - Барселона - 0:3 от петък: Жирона - Райо Валекано - 1:3 Виляреал - Овиедо - 2:0 в неделя: Селта - Хетафе Атлетик Билбао - Севиля Еспаньол - Атлетико Мадрид в понеделник: Елче - Бетис във вторник: Реал Мадрид - Осасуна