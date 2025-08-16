"Агротайм" ЕООД в Исперих търси агрономи, ветеринарни лекари, зооинженери, механици и водачи на земеделска техника

В "Агротайм" ЕООД в Исперих въпреки постигнатото нуждите от специалисти – агрономи, ветеринарни лекари, зооинженери, механици и опитни водачи на земеделска техника остават неудовлетворени. Търсим хора, които умеят да съчетават традиционните умения със съвременните технологии и не се боят от предизвикателствата. Ако тази тенденция не бъде преодоляна чрез адекватна регионална политика, визия и ангажираност, рискуваме утре да няма кой да обработва земята, да отглежда животните и да гарантира продоволствената сигурност на нашия регион, каза за БТА Женя Ширкова, мениджър "Човешки ресурси" в дружеството.

Тя обясни, че "Агротайм" ЕООД е семейна компания, управлявана вече от три поколения от фамилия Иванови. Основана през 1992 г., днес фирмата е сред водещите селскостопански предприятия в България и е един от най-големите производители и износители на семена в страната. Със седалище в град Исперих, "Агротайм" е и един от най-значимите работодатели в региона - с над 230 постоянни служители и около 150 сезонни работници всяка година. Управител на фирма "Агротайм" ЕООД е Иван Иванов.

"Обработваме приблизително 8300 хектара земеделска земя в Североизточна България - в районите на Разград и Исперих, и изнасяме продукция в цяла Европа, Близкия изток и Северна Африка. Освен традиционното зърнопроизводство, компанията активно инвестира в диверсификация - включително в производството на плодове. Разполагаме с черешови и крушови градини, както и с експериментална овощна база, в която отглеждаме нови сортове кайсии, праскови, сини сливи и ябълки. Предлагаме плодовете си на българския пазар под собствената марка "Бориса", която гарантира качество, свежест и произход“, заяви Ширкова.

Тя добави, че "Агротайм" притежава и управлява една от най-големите свинеферми в страната, с годишен капацитет от 80 000 прасета. Фермата, разположена върху 25 хектара, включва 40 съвременни халета и 3700 женски животни. Компанията е доставчик на живи прасета за месопреработвателната индустрия в България. "Хората са нашият най-ценен капитал. И с тях е свързано едно от най-сериозните предизвикателства, пред които сме изправени, а именно - острият недостиг на квалифицирана работна ръка“, посочи Женя Ширкова. По думите й проблемът се задълбочава с всяка година и поставя под заплаха устойчивостта на бизнеса. Като основни причини за това тя посочи миграцията на младите хора към големите градове или чужбина и ниската привлекателност на селското стопанство в очите на младото поколение. Застаряването на работната сила и липсата на реална смяна на поколенията са също сред причините за недостига на кадри, смятат още от ръководството на "Агротайм" ЕООД.

В отговор на тези предизвикателства през 2023 г. фирмата стартира партньорство с Професионалната гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух" по програмата за дуално обучение. В рамките на проекта учениците придобиват реален опит в работна среда, а част от тях вече са част от екипа на компанията като механизатори. "Наши специалисти също участват в инициативата, като изнасят лекции и споделят добри практики, с цел да променят възприятието за селското стопанство като нископлатен и тежък труд. Вярваме, че чрез позитивни примери можем да вдъхновим ново поколение земеделци“, подчерта мениджърът "Човешки ресурси" в исперихската компания.

Тя отбеляза, че селското стопанство е не просто икономически сектор, а е част от идентичността, културата и поминъка на хората от Исперих и региона. "Нашият дълг е да го съхраним и развием - не само за нас, но и за идните поколения", допълни Женя Ширкова.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.