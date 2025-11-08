Подробно търсене

Националните отбори на България по баскетбол за момичета и момчета до 14 години ще участват на турнир в Косово

Ива Кръстева
снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
08.11.2025 16:55
 (БТА)

Националните отбори на България за момичета и момчета до 14 години ще се включват международен турнир по проекта на ФИБА - YDF. Надпреварата ще се проведе в град Дяково (Косово) от 12 до 16 ноември.

Участие в турнира, освен съставите на България, ще вземат още тимове от Турция, Република Северна Македония, Румъния и Косово, съобщават от БФ Баскетбол.

Програма на момчетата до 14 години:
12 ноември: Косово - България - 21.00 часа
13 ноември: почивен ден
14 ноември: България - Турция - 17.00 часа
15 ноември: Румъния - България - 17.00 часа
16 ноември: България - Република Северна Македония - 12.00 часа

Програма на момичетата до 14 години:
12 ноември: Косово - България - 19.00 часа
13 ноември: почивен ден
14 ноември: България - Турция - 15.00 часа
15 ноември: Румъния - България - 15.00 часа
16 ноември: България - Република Северна Македония - 10.00 часа

