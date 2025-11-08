Националните отбори на България по баскетбол за момичета и момчета до 14 години ще участват на турнир в Косово

Националните отбори на България за момичета и момчета до 14 години ще се включват международен турнир по проекта на ФИБА - YDF. Надпреварата ще се проведе в град Дяково (Косово) от 12 до 16 ноември.

Участие в турнира, освен съставите на България, ще вземат още тимове от Турция, Република Северна Македония, Румъния и Косово, съобщават от БФ Баскетбол.

Програма на момчетата до 14 години: 12 ноември: Косово - България - 21.00 часа 13 ноември: почивен ден 14 ноември: България - Турция - 17.00 часа 15 ноември: Румъния - България - 17.00 часа 16 ноември: България - Република Северна Македония - 12.00 часа Програма на момичетата до 14 години: 12 ноември: Косово - България - 19.00 часа 13 ноември: почивен ден 14 ноември: България - Турция - 15.00 часа 15 ноември: Румъния - България - 15.00 часа 16 ноември: България - Република Северна Македония - 10.00 часа