Църкви, посветени на свети Архангел Михаил, отбелязаха днес храмовия си празник

Снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов (ПГ)
София,  
08.11.2025 16:56
 (БТА)
Храмове в цялата страна, посветени на свети Архангел Михаил, отбелязаха празника си днес, когато Православната църква чества светите архангели. Архангел Михаил е великият воевода на небесните сили и стълб на духовната правда, припомни Маркианополският епископ Богослов в обновения храм в старозагорското село Преславен. 

Драговитийският епископ Василий, игумен на Троянската света обител "Успение Богородично", възглави днес архиерейската света литургия в най-стария православен храм във Варна, който носи името на св. Архангел Михаил. В обръщението си към миряните той отбеляза, че е донесъл благословението и благодатта на труеручната икона на Божията майка.

Със света литургия, възглавена от Велбъждския епископ Исаак и курбан за здраве беше отбелязан празник на църквата "Свети Архангел Михаил" в с. Шишковци, община Кюстендил. Тази година храмът чества 130 години от построяването си.

Свети Архангел Михаил е правил и прави до днес много чудеса, каза Ловчанският митрополит Гавриил на храмовия празник на Чекотинския манастир. Той отслужи света литургия с игумена на светата обител епископ Михаил и със свещеници от епархията.

Видинският митрополит Пахомий води света литургия за храмовия празник на църквата "Св. Архангел Михаил“ в село Спанчевци, община Вършец, област Монтана. След службата бе раздаден курбан за здраве.

Църквата "Свети Архангел Михаил" в Пазарджик отбелязва днес храмовия си празник. Празничната литургия отслужи архиерейския наместник на Пазарджишка духовна околия Боян Кочев. Той призова миряните да се обърнат към Бог и да живеят в мир.

Църквите "Свети Архангел Михаил“ в селата Крушовене и Брегаре, община Долна Митрополия, област Плевен, отбелязаха с курбан храмовия си празник. В село Крушовене беше отбелязана и 140-ата годишнина от освещаването на черквата. 

Църквата "Свети Архангел Михаил“ в самоковското село Продановци отбеляза храмовия си празник с водосвет, отслужен от отец Любомир Годиняков. Той припомни на миряните, че на днешния ден Светата православна църква чества събирането на светите архангели. По думите му свети Архангел Михаил е този, който се е препирал със Сатаната за тялото на пророка Моисей.

Жители на русенския квартал "Долапите" отбелязаха храмовия празник на 118-годишната църква "Свети Архангел Михаил" . Протойерей Светослав Анчев отслужи света литургия. В нейния край той пожела на миряните свети Архангел Михаил и всички небесни сили да им дават закрила и подкрепа. 

В деня на свети Архангел Михаил да се обърнем към него с молитва да укрепи вярата ни, да очисти сърцата ни и ни избави от всяко зло, призова Маркианополският епископ Богослов миряните в обновения храм "Свети Архангел Михаил" в старозагорското село Преславен.  

С изложба на детски рисунки, водосвет за здраве и освещаване на курбан беше отбелязан храмовият празник на Трънския манастир „Свети Архангел Михаил“

Храмовият празник на църквата "Св.св. Архангели Михаил и Гавраил" в Хасково беше отбелязан с тържествена литургия на днешния ден, когато се почита св. Архангел Михаил – военачалник на небесно войнство от ангели, архангели и други небесни сили.

Над 170-годишната църква "Св. Архангел Михаил” в град Стралджа, област Ямбол, посрещна храмовия си празник днес с обновен външен вид

/ТС

/ТС/

