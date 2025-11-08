Ландо Норис спечели спринта за Гран При на Бразилия във Формула 1, Оскар Пиастри катастрофира

site.btaЛандо Норис спечели спринта за Гран При на Бразилия във Формула 1, Оскар Пиастри катастрофира
Ландо Норис увеличи преднината си в класирането при пилотите в шампионата на Формула 1 до девет точки, след като спечели спринта за Гран При на Бразилия в Сао Пауло, докато съотборникът му в "Макларън" и основен претендент за първото място Оскар Пиастри катастрофира и не успя да се върне на върха.
Двамата започнаха деня на пистата "Интерлагос" разделени от една точка, като Норис беше на полпозишън, а Пиастри трети на стартовата решетка.
Но в шестата обиколка заради мократа писта Пиастри се удари в бариерите. Нико Хюлкенберг катастрофира с "Кик Заубер" на същия завой веднага след това, както и Франко Колапинто с "Алпин".
Сесията беше прекъсната за почти половин час, тъй като пистата трябваше да бъде разчистена. При рестарта Норис отново избегна атаката на болидите на "Мерцедес" и поведе пред Кими Антонели и Джордж Ръсел.
Надпреварата завърши с два жълти флага, след като домашният герой на "Заубер" Габриел Бортолето катастрофира тежко. Антонели трябваше да се задоволи с второ място, на 0.845 зад Норис. Ръсел зае третата позиция с пасив от 2.318 секунди.
"Беше трудно. Победата е малко по-възнаграждаваща, особено с Кими, който не ми улеснява живота", каза Норис.
Пистата все още беше малко влажна и британецът коментира, че условията са били "несигурни".
"Беше добро състезание и за двама ни, Кими се справи чудесно, като постави Ландо под напрежение, но ние трябва да направим същото после, за да бъдат и квалификациите толкова оспорвани", заяви Ръсел.
Настоящият световен шампион Макс Ферстапен с "Ред Бул" завърши четвърти и сега е на 39 точки зад Норис на трето място в генералното класиране.
Двете "Ферари"-а на Шарл Льоклер и Люис Хамилтън са съответно на пета и седма позиция.
По-късно днес предстои квалификацията за място за Гран При на Бразилия в неделя.
