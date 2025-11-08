Подробно търсене

Ландо Норис спечели спринта за Гран При на Бразилия във Формула 1, Оскар Пиастри катастрофира

снимка: AP Photo/Andre Penner
Сао Пауло,  
08.11.2025 17:32
Ландо Норис увеличи преднината си в класирането при пилотите в шампионата на Формула 1 до девет точки, след като спечели спринта за Гран При на Бразилия в Сао Пауло, докато съотборникът му в "Макларън" и основен претендент за първото място Оскар Пиастри катастрофира и не успя да се върне на върха.

Двамата започнаха деня на пистата "Интерлагос" разделени от една точка, като Норис беше на полпозишън, а Пиастри  трети на стартовата решетка. 

Но в шестата обиколка заради мократа писта Пиастри се удари в бариерите. Нико Хюлкенберг катастрофира с "Кик Заубер" на същия завой веднага след това, както и Франко Колапинто с "Алпин".

Сесията беше прекъсната за почти половин час, тъй като пистата трябваше да бъде разчистена. При рестарта Норис отново избегна атаката на болидите на "Мерцедес" и поведе пред Кими Антонели и Джордж Ръсел.

Надпреварата завърши с два жълти флага, след като домашният герой на "Заубер" Габриел Бортолето катастрофира тежко. Антонели трябваше да се задоволи с второ място, на 0.845 зад Норис. Ръсел зае третата позиция с пасив от 2.318 секунди.

"Беше трудно. Победата е малко по-възнаграждаваща, особено с Кими, който не ми улеснява живота", каза Норис.

Пистата все още беше малко влажна и британецът коментира, че условията са били "несигурни".

"Беше добро състезание и за двама ни, Кими се справи чудесно, като постави Ландо под напрежение, но ние трябва да направим същото после, за да бъдат и квалификациите толкова оспорвани", заяви Ръсел.

Настоящият световен шампион Макс Ферстапен с "Ред Бул" завърши четвърти и сега е на 39 точки зад Норис на трето място в генералното класиране.

Двете "Ферари"-а на Шарл Льоклер и Люис Хамилтън са съответно на пета и седма позиция.

По-късно днес предстои квалификацията за място за Гран При на Бразилия в неделя.

