Йоана Христова
Загинали са двама души, 36 са ранени при катастрофи през последното денонощие
Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
София,  
16.08.2025 10:47
 (БТА)
При пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната са загинали двама души, а 36 са ранени. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си. Тежките катастрофи са 20. 

За последното денонощие в София са се станали 20 леки и четири тежки произшествия, при които един е загинал, а 11 са ранени.

От началото на месеца са станали 357 тежки произшествия на пътя с 24 загинали и 483-ма ранени. От началото на годината в България са регистрирани 4140 тежки произшествия с 262 загинали и 5204 ранени.

От МВР отчитат 11 по-малко загинали при пътни произшествия през 2025 г., в сравнение с 237 загинали през същия период на 2024 г.

 

/РИ/

