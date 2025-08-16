Патриарх Даниил ще възглави тържествена света литургия в Бельова църква в Самоков

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави архиерейска света литургия в самоковския храм „Рождество Богородично“ – Бельова църква по повод деня на свети свещеномъченик Симеон Самоковски – покровител на града, съобщиха Софийската света митрополия на сайта си.

Ще бъде отслужен водосвет за здраве и раздаден курбан.

Програмата ще продължи с фолклорен концерт, подготвен от певчески и танцови състави от общината. От Община Самоков са осигурили и безплатен превоз, с който желаещите да стигнат от Голямата чешма до Бельова църква в 10:15 часа и обратно от храма до Голямата чешма в 14:15 часа, посочват от местната администрация.

Патриарх Даниил за втора година води литургия в Бельова църква след празника Успение Богородично. Литургията и концертът в Бельова църква са част от програмата за празника на Самоков, която започна вчера.

През месец декември миналата година Общинският съвет в Самоков реши да бъде изграден паметник на Симеон Самоковски по повод навършването на 290 години от мъченическата му кончина на 21 август 1737 година. Той ще бъде поставен около пространството при Байракли джамия.

По-късно през днешния ден ще бъде открита изложба пленер „Нишки на времето“ на шестима съвременни български художници, които черпят идеи и вдъхновения в Самоков.

Свещеномъченик Симеон Самоковски, със светското име Симеон Попович, има своето място в българската история. Той става Самоковски митрополит през есента на 1734 г. По това време започва организирана съпротива срещу османците в Самоковска митрополия. Център на заверата е Долнолозенският манастир „Свети Спас“, а ръководител и главен инициатор - митрополит Симеон Самоковски. Около 20 юли 1737 г. той е арестуван, митрополитският дом е ограбен и разбит, а Симеон е окован и хвърлен в тъмница, където е измъчван 23 дни. Около 18 август Самоковският митрополит, окован във вериги, е отведен в София като главен организатор и водач на заверата срещу султана. Затворен и измъчван е три дни. Обесен е зад църквата „Света София“ на 21 август. Али паша забранява погребение в София. Тялото на митрополит Симеон Самоковски е погребано в притвора на Бельова църква, вляво зад вратата, където в 1994 г. при археологически разкопки е открита гробната яма с част от мощите му и част от Евангелието, митрополитския жезъл и златотъкана митрополитска одежда. Мощите на светеца почиват на видно място в Бельовата църква, а денят на неговата смърт - 21 август, е обявен за празник на град Самоков, посочиха от Община Самоков за БТА.