Мегаракетата "Старшип" скоро отново ще полети в космоса, обявиха от компанията "Спейс Екс"

Компанията "Спейс Екс" на Илон Мъск обяви, че планира да проведе в края на следващата седмица пореден изпитателен полет на мегаракета "Старшип", предназначена за полети до Луната и Марс, предаде АФП.

Той ще бъде извършен след серия от неуспешни изстрелвания, белязани от експлозии.

Изпитателният полет на най-голямата ракета, проектирана досега, трябва да се състои най-рано в неделя, 24 август, от базата на американската компания в Тексас, обявиха от "Спейс Екс" на сайта си.

По-рано тази година бяха проведени три теста, при които компанията на Мъск претърпя множество технически неуспехи, припомня АФП.

Първите два бяха белязани от зрелищна експлозия в началото на полета на горната част на ракетата, което и в двата случая доведе до дъжд от отломки над Карибите.

В края на месец май "Старшип" успя да достигне космоса, но въпреки това експлодира преди финала на планираната мисия, след като теч на гориво доведе до загуба на връзка.

Ускорителят на ракетата имаше същата съдба, като се разпадна, преди да докосне водата. Той трябваше да падне в Мексиканския залив, а не да бъде уловен от механични ръце - зрелищна маневра, която само “Спейс Екс” използва, припомня АФП.

Тези инциденти не са необичайни, тъй като компанията на Илон Мъск залага на рискова стратегия: изстрелване на множество прототипи, за да реши постепенно проблемите, възникнали по време на полет, отбелязва АФП

Поредицата от неуспехи, към която през юни се добави и експлозия по време на тест на земята, повдига въпроси относно реалния напредък в разработката на "Старшип", докато Илон Мъск продължава да разчита първите изстрелвания към Марс да са през 2026 г.

Най-богатият човек в света, известен с изключително оптимистичните си прогнози, разчита на тази мисия, за да осъществи идеята си за колонизиране на Червената планета, припомня АФП. Модифицирана версия на ракетата ще бъде използвана и за програмата "Артемис" ("Артемида") на НАСА, която предвижда завръщане на американците на Луната с цел да поддържат трайно присъствие там.

Разработката на "Старшип", чийто първи тестов полет се състоя през април 2023 г., обаче може да се ускори, след като "Спейс Екс" получи зелена светлина от американския авиационен регулатор да увеличи честотата на изстрелванията, а президентът на САЩ Доналд Тръмп призова администрацията си да премахне административните пречки пред търговските космически дейности, отбелязва АФП.