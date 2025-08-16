Подробно търсене

Мегаракетата "Старшип" скоро отново ще полети в космоса, обявиха от компанията "Спейс Екс"

Теодора Славянова
Мегаракетата "Старшип" скоро отново ще полети в космоса, обявиха от компанията "Спейс Екс"
Мегаракетата "Старшип" скоро отново ще полети в космоса, обявиха от компанията "Спейс Екс"
В края на май "Старшип" успя да достигне космоса, но експлодира преди планираното си кацане на Земята. Снимка: AP /Eric Gay
Вашингтон,  
16.08.2025 10:28
 (БТА)

Компанията "Спейс Екс" на Илон Мъск обяви, че планира да проведе в края на следващата седмица пореден изпитателен полет на мегаракета "Старшип", предназначена за полети до Луната и Марс, предаде АФП.

Той ще бъде извършен след серия от неуспешни изстрелвания, белязани от експлозии.

Изпитателният полет на най-голямата ракета, проектирана досега, трябва да се състои най-рано в неделя, 24 август, от базата на американската компания в Тексас, обявиха от "Спейс Екс" на сайта си.

По-рано тази година бяха проведени три теста, при които компанията на Мъск претърпя множество технически неуспехи, припомня АФП.

Първите два бяха белязани от зрелищна експлозия в началото на полета на горната част на ракетата, което и в двата случая доведе до дъжд от отломки над Карибите.

В края на месец май "Старшип" успя да достигне космоса, но въпреки това експлодира преди финала на планираната мисия, след като теч на гориво доведе до загуба на връзка.

Ускорителят на ракетата имаше същата съдба, като се разпадна, преди да докосне водата. Той трябваше да падне в Мексиканския залив, а не да бъде уловен от механични ръце - зрелищна маневра, която само “Спейс Екс” използва, припомня АФП. 

Тези инциденти не са необичайни, тъй като компанията на Илон Мъск залага на рискова стратегия: изстрелване на множество прототипи, за да реши постепенно проблемите, възникнали по време на полет, отбелязва АФП

Поредицата от неуспехи, към която през юни се добави и експлозия по време на тест на земята, повдига въпроси относно реалния напредък в разработката на "Старшип", докато Илон Мъск продължава да разчита първите изстрелвания към Марс да са през 2026 г.

Най-богатият човек в света, известен с изключително оптимистичните си прогнози, разчита на тази мисия, за да осъществи идеята си за колонизиране на Червената планета, припомня АФП. Модифицирана версия на ракетата ще бъде използвана и за програмата "Артемис" ("Артемида") на НАСА, която предвижда завръщане на американците на Луната с цел да поддържат трайно присъствие там.

Разработката на "Старшип", чийто първи тестов полет се състоя през април 2023 г., обаче може да се ускори, след като "Спейс Екс" получи зелена светлина от американския авиационен регулатор да увеличи честотата на изстрелванията, а президентът на САЩ Доналд Тръмп призова администрацията си да премахне административните пречки пред търговските космически дейности, отбелязва АФП.

 

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

14.08.2025 15:36

Доналд Тръмп иска да даде тласък на американската космическа индустрия

Президентът Доналд Тръмп разпореди да бъдат облекчени процедурите и регулациите, по-специално в областта на околната среда, за да позволи на американския частен космически сектор да увеличи "значително" изстрелванията на космически апарати, предаде
13.06.2025 10:44

Федералното управление за гражданска авиация на САЩ приключи разследването на неуспешния осми полет на ракетата "Старшип"

Федералното управление за гражданска авиация на САЩ (FAA)  приключи разследването на катастрофата през март т.г. при осмия тестови полет на мегаракетата "Старшип" на компанията "Спейс Екс", собственост на милиардера Илон Мъск, предаде
28.05.2025 09:31

„Спейс Екс“ изгуби прототип на ракетата „Старшип“ по време на деветия изпитателен полет

Американската компания „Спейс Екс“ съобщи, че е загубила прототип на тежката ракета „Старшип“ по време на деветия ѝ изпитателен полет, предадоха световните агенции. „Имаше бързо, непланирано разрушаване на „Старшип“. Екипите ни анализират данните и
07.05.2025 12:56

Компанията "Спейс Екс" получи разрешение да увеличи броя на изстрелванията на мегаракетата "Старшип"

Компанията "Спейс Екс" на мултимилиардера Илон Мъск получи разрешение от американските власти да увеличи значително броя на изстрелванията на своята мегаракета "Старшип", която разработва за пътуване до Луната и Марс, съобщиха АФП и Ройтерс. Тази
07.03.2025 11:46

Неуспешен беше и осмият тестови полет на мегаракетата "Старшип" на "Спейс Екс"

Осмият тестови полет на мегаракетата "Старшип" на компанията "Спейс Екс", собственост на милиардера Илон Мъск, беше неуспешен, след като тя се разпадна малко след изстрелването си, предаде Ройтерс.  Ракетата, която е планирано да осъществява полети

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:34 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация