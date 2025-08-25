„Спейс Екс“ отложи тестов полет на ракетата „Старшип“ заради проблем с наземните системи

Компанията „Спейс Екс“ на Илон Мъск отмени планираното за неделя изстрелване на ракетата „Старшип“ от щата Тексас заради проблем със стартовата площадка, съобщи Ройтерс.

Това трябваше да бъде десетата мисия на ракетата и отмяната на пуска ще забави някои отдавна търсени резултати в разработката ѝ, след като по-ранни тестове завършиха с неуспех.

Свръхтежкият бустер с дължина 70,7 м и горната степен с дължина от 52 м бяха монтирани в Старбейз, стартовата площадка на „Спейс Екс“ в Тексас, и зареждането с гориво беше започнало преди планирания старт, насрочен за 19:35 ч местно време в неделя (2:35 ч. днес българско).

Около половин час преди това обаче „Спейс Екс“ обяви в платформата Екс, че отменя „днешния десети полет на „Старшип“, за да може да бъде решен проблем с наземните системи“.

Компанията не уточни кога ще направи нов опит за изстрелване, но подобни забавяния в миналото бяха решавани в рамките на дни.

НАСА се надява да използва „Старшип“ още през 2027 г. за първия си пилотиран полет до Луната след програмата „Аполо“. Ракетата е и в центъра на амбициите на Мъск за полет до Марс, но през последната година „Старшип“ се сблъска с поредица от проблеми.

През годината два тестови полета завършиха с неуспех рано по време на полета, а през юни наземен тест завърши с огромна експлозия, която изпрати отломки чак до съседно Мексико.

Въпреки това „Спейс Екс“ продължава интензивно да произвежда нови ракети за тестови полети.