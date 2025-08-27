Подробно търсене

"Спейс Екс" на Илон Мъск най-накрая извърши успешен тест с мегаракетата "Старшип" след поредица неуспехи

Николай Станоев
"Спейс Екс" на Илон Мъск най-накрая извърши успешен тест с мегаракетата "Старшип" след поредица неуспехи
"Спейс Екс" на Илон Мъск най-накрая извърши успешен тест с мегаракетата "Старшип" след поредица неуспехи
Мегаракетата "Старшип" излита от площадката за изстрелване "Старбейс" в Тексас, 26 август 2025 г. Снимка: АП/Eric Gay
Вашингтон,  
27.08.2025 03:40
 (БТА)

Американската компания "Спейс Екс" (SpaceX) най-накрая извърши успешен тест с разработената от нея мегаракета "Старшип" (Starship) след поредица технически неуспехи, предаде Франс прес.

Гигантът, висок повече от 120 метра, излетя от частната стартова площадка на "Спейс Екс" в щата Тексас - "Старбейс" (Starbase), малко след 18:30 ч. вчера (2:30 ч. българско време днес). "Старшип" се приводни успешно в Индийския океан преди броени минути, стана ясно от прякото предаване на сайта на компанията на Илон Мъск - най-богатия човек в света.

Този десети тестов полет бе извършен след три опита във въздуха и един на Земята, завършили с експлозия - поредица технически неуспехи, които хвърлят съмнение върху реалния напредък на проекта, отбелязва АФП.

"Старшип" е най-голямата космическа ракета, разработвана някога. Тя е проектирана за полети до Луната и Марс.

/НС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

26.08.2025 05:32

Десетият тестов полет на ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" беше отложен заради лоши метеорологични условия

Планираният десети тестов полет на ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" снощи беше отложен отново, малко преди изстрелването, поради неблагоприятни метеорологични условия, предаде ДПА.
25.08.2025 03:33

„Спейс Екс“ отложи тестов полет на ракетата „Старшип“ заради проблем с наземните системи

Компанията „Спейс Екс“ на Илон Мъск отмени планираното за неделя изстрелване на ракетата „Старшип“ от щата Тексас заради проблем със стартовата площадка, съобщи Ройтерс.
14.08.2025 15:36

Доналд Тръмп иска да даде тласък на американската космическа индустрия

Президентът Доналд Тръмп разпореди да бъдат облекчени процедурите и регулациите, по-специално в областта на околната среда, за да позволи на американския частен космически сектор да увеличи "значително" изстрелванията на космически апарати, предаде
07.08.2025 19:03

АНСА: Италианската космическа агенция и „Спейс Екс“ сключиха споразумение за съвместни научни експерименти по време на мисии до Марс

Италианската космическа агенция заяви, че е подписала споразумение с компанията „Спейс Екс“ на Илон Мъск за експерименти по време на мисии до Марс, предаде италианската новинарска агенция АНСА.
19.06.2025 10:47

Мегаракетата "Старшип" на "Спейс Екс" се взриви по време на десетия си тестов полет

Мегаракетата "Старшип" на компанията "Спейс Екс" на мултимилиардера Илон Мъск експлодира по време на десетия си тестов полет, предадоха Асошиейтед прес и АФП, позовавайки се на местните власти.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:07 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация