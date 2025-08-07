АНСА: Италианската космическа агенция и „Спейс Екс“ сключиха споразумение за съвместни научни експерименти по време на мисии до Марс

Италианската космическа агенция (ASI) заяви, че е подписала споразумение с компанията „Спейс Екс“ (Space X) на Илон Мъск за експерименти по време на мисии до Марс, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

„Италия отива на Марс“, каза президентът на ASI Теодоро Валенте в публикация в „Екс“.

ASI и „Спейс Екс“ подписаха първо по рода си споразумение за провеждане на експерименти с първите полети на космическия кораб „Старшип“ (Starship) до Марс, който ще превозва и частни клиенти.

„Полезният товар ще събира научни данни по време на мисиите. Италия продължава да е лидер в космическите изследвания“, подчерта Валенте.

Полезният товар ще включва експериментална станция за отглеждане на растения, станция за наблюдение на атмосферното влияние и на радиацията.

Целта е да се събират научни данни по време на приблизително шестмесечния междупланетарен полет от Земята до Марс и след това на повърхността на Марс.

