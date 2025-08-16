11 са жертвите на инцидента в Рязанска област в Русия

Единадесет души загинаха при инцидента, станал вчера в предприятието в Шиловски район в руската Рязанска област. Ранените са 130, предаде ТАСС.

Вчера областният губернатор Павел Малков съобщи за пожар в завод в Рязанска област, в който според руски държавни медии се произвеждат барут и експлозиви. Според ДПА фабриката се е срутила при взрив.