11 са жертвите на инцидента в Рязанска област в Русия

Габриела Големанска
БТА, Русия държава Руска федерация знаме флаг
Москва,  
16.08.2025 11:16
 (БТА)

Единадесет души загинаха при инцидента, станал вчера в предприятието в Шиловски район в руската Рязанска област. Ранените са 130, предаде ТАСС.

Вчера областният губернатор Павел Малков съобщи за пожар в завод в Рязанска област, в който според руски държавни медии се произвеждат барут и експлозиви. Според ДПА фабриката се е срутила при взрив.

/ГГ/

Към 11:35 на 16.08.2025 Новините от днес

