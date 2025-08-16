Ново изложение на отбранителната индустрия в Словения ще представи местни технологии

Словенското министерство на отбраната заедно с местни компании от отбранителния сектор организира първото международно изложение на отбранителната индустрия SIDEC, посветено на отбраната, сигурността и съвременните технологии, съобщи словенският новинарски портал „Словения таймс.“

SIDEC е съкращение от Словенско международно изложение и конференция за отбрана и ще се проведе от 21 до 24 октомври в изложбения център в град Целе.

Изложението е пряко свързано с новата стратегия за развитие на отбранителната промишленост и технологичната база на Словения, която правителството прие миналия месец.

Документът очертава посоката за бъдещото развитие на сектора с фокус върху индустриализацията и интеграцията в международните вериги за доставки.

„Това е голяма стъпка напред за словенската индустрия“, каза пред националната словенска новинарска агенция СТА Желко Крал, ръководител на дирекцията по логистика на министерството.

Стратегията е резултат от години работа, обмисляне и диалог, добави той. По думите му стратегията дава ясен сигнал, че Словения иска инвестициите в отбранителната промишленост да доведат до икономически резултати.

Крал също така каза, че интересът към изложението вече е надминал всички очаквания.

„Броят на регистрациите на чуждестранни компании е около три пъти по-висок от очакваното,“ отбеляза той.

Според Крал изложението е отлична възможност за представяне на словенските компании и резултатите от техните проекти за развитие.

Същевременно SIDEC ще даде възможност за осъществяване на контакти и установяване на сътрудничество с международни фактори в сектора.

Изложението включва и двудневна програма от конференции, включваща презентации на експерти, семинари, панели и бизнес срещи.

То ще бъде разделено на четири тематични части: киберсигурност, научноизследователска и развойна дейност, енергийна ефективност и устойчивост, както и изкуствен интелект.

С изключение на последния ден, изложението ще бъде затворено за широката публика, тъй като е предназначено предимно за представителите на отбранителната промишленост, агенциите за сигурност и изследователските институции.