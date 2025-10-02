Подробно търсене

Флотилията с хуманитарна помощ за Газа заяви, че израелските сили са упражнили върху нея "активна агресия"

Иво Тасев
Флотилията с хуманитарна помощ за Газа заяви, че израелските сили са упражнили върху нея "активна агресия"
Флотилията с хуманитарна помощ за Газа заяви, че израелските сили са упражнили върху нея "активна агресия"
Кадър от борда на един от плавателните съдове на международната флотилия с хуманитарни помощи за ивицата Газа от 1 октомври 2025 г. Снимка: Флотилията "Глоубъл Сумуд" чрез АП
Йерусалим,  
02.10.2025 00:51
 (БТА)
Етикети

Международната флотилия, която се опитва да достави хуманитарна помощ за палестинците в ивицата Газа, заяви днес, че израелските военноморски сили упражняват върху нейни плавателни съдове "активна агресия", предаде Ройтерс.

"Плавателният съд "Флорида" бе блъснат нарочно във водата. "Юлара", "Метеке" и други съдове бяха обстрелвани с водни оръдия", написаха от флотилията "Глоубъл Сумуд" в приложението "Телеграм".

Всички пътници на борда са невредими, се поясни в публикацията.

По-рано израелското Министерство на външните работи обяви, че плавателни съдове на флотилията с хуманитарна помощ за Газа са били спрени, а шведската екоактивистка Грета Тунберг и "нейните приятели" са били откарани "невредими и в добро здраве" на израелско пристанище.

/ИТ/

Свързани новини

01.10.2025 22:19

Активистите на хуманитарната флотилия за Газа заявиха, че са обградени от израелски военни кораби

Активистите на хуманитарната флотилия за Газа тази вечер заявиха, че са "обградени от израелски военни кораби" и че основните плавателни съдове са прехванати, предаде Франс прес, позовавайки се на поредица публикации в "Инстаграм".
01.10.2025 22:10

Израелските ВМС предупредиха хуманитарната флотилия за Газа да промени курса си

Израелските Военноморски сили (ВМС) достигнаха до хуманитарната флотилия за Газа и ѝ наредиха да промени курса си, съобщи в изявление израелското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс. "Израелските Военноморски сили се свързаха с
01.10.2025 21:04

Флотилията с хуманитарна помощ за Газа очаква да бъде прехваната от израелските военноморски сили

Очакваме до час израелските военноморски сили да започнат да прехващат десетките кораби от флотилията "Глоубъл Сумуд", заявиха организаторите на хуманитарната акция, добавяйки, че на борда на корабите, които се опитват да доставят помощ за Газа, е
01.10.2025 12:26

АНСА: Флотилията "Глоубъл Сумуд" навлиза в "опасна зона", приближавайки се към Газа

Частната флотилия от кораби, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа - "Глоубъл Сумуд", е навлязла в зона, където съществува риск пътят ѝ да бъде пресечен от израелските въоръжени сили, съобщи италианската новинарска агенция АНСА.
30.09.2025 20:12

Италианските военноморски сили ще спрат ескорта на международната флотилия "Глоубъл Сумуд" с помощи за ивицата Газа, обяви Рим

Италианските военноморски сили ще преустановят ескорта на международната флотилия, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа, на 150 морски мили (278 километра) от бреговете на анклава, обяви днес Министерството на отбраната на Италия, цитирано от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:09 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация