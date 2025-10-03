Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия предстои да разгледа правителството

Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия за периода от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г., предстои да разгледа правителството на заседание от 12:00 ч. днес. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Програмата включва и компенсиране на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи, направени от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 година.

Министерският съвет се очаква да одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2025 г. за организирането на транспорт от местата на настаняване до училищата, в които се обучават деца и ученици с предоставена временна закрила от Украйна, за периода от 15 септември 2025 г. до 30 юни 2026 година.

Проект на изменение на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 , съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет ще обсъди кабинетът.

В дневния ред е още проект на изменение на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет.