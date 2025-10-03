Кадри с техническо образование и английски език търси "Борима" АД за съвместния си проект със западноевропейски партньор в Ловеч. Това съобщи за БТА Мартин Ганев - търговски директор на "Борима" АД.

По думите му в дружеството работа ще намерят амбициозни и образовани хора, с добра езикова подготовка по английски език, завършили технически специалности - висше или средно образование, както и широк спектър работници с желание за труд и развитие.

През 2024 г. "Борима" АД започва съвместен проект със "Сървайтек" (Survitec) - Северна Ирландия, за производство на спасителни лодки и спасителни салове. За завода в Ловеч се търсят монтажници, инженери, специалисти за окачествяване на произвежданите изделия, специалисти логистика, поддръжка. "Това е ново, почти без аналог производство, както за страната, така и за Ловеч. Намирането на кадри е сложен и отговорен процес. Привличаме хора не само от Ловеч, но и от Плевен, Троян и околността", обясни Ганев.

Той допълни, че от началото на съвместната работа със "Сървайтек" – преди 20 месеца, в базата на "Борима" в Ловеч са внедрени редица производства като обслужване на спасителните салове, производства на нови спасителни салове и спасителни лодки, шев на всякакви компоненти за тях. "За 20 месеца се случиха четири съвършено нови производства – от нулата, и се стигна до персонал от около 60 души", посочи търговският директор на фирмата.

Във връзка с постигнатия забележителен успех в обучението на персонала в тези нови и специфични умения Мартин Ганев отбеляза, че дружеството е индустриален производител с традиции – т.е. има солидна база, но "Сървайтек" също полага впечатляващи усилия, като изпраща редица свои специалисти, които да обучават местните кадри. "Защото тук става дума за животоспасяващо оборудване, грешка не може да има. Ако този кораб с нашето оборудване потъне и то не сработи, ще има човешки жертви. От тази гледна точка вниманието е изключително високо за това да се произвежда качествено", коментира Ганев.

Той добави, че ловешкото производство отива по цял свят – Канада, Америка, Европа, Азия, Африка. С подобно оборудване трябва да са снабдени най-различни плавателни съдове – от малки луксозни яхти до търговски кораби.

Ганев каза още, че в следващите години в Ловеч предстои увеличаване обема на работа през с 40 на сто средногодишно, което, според него, дава стабилност на дейността в града и региона. Трудовите възнаграждения са атрактивни и се получават навреме, посочи още той. Има разработена бонус система, която стимулира работещите в пряката производствена дейност. Към заплатите се добавят и ваучери за храна в размер на 200 лв., които не са фиксирани, а се изчисляват на база отработен ден. Освен това фирмата поема транспортните разходи за работници и специалисти.

Получаваме изключителна подкрепа от местните власти, заяви още търговският директор на "Борима" АД.

"Борима" АД е създадена през 2007 г., но дружеството е наследник на едноименното промишлено предприятие на Българската телекомуникационна компания. То не е било самостоятелно юридическо дружество и е основано преди около 45 години.

Дружеството е утвърден доставчик на международни фирми в производството и монтажа на пластмасови изделия за електротехническата и телекомуникационните промишлености. Фабриката има три производствени бази - в троянското село Борима, Ловеч и град Искър, област Плевен.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.