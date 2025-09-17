От утре започва приемът на заявления по проекта "Избирам България"

От утре, 18 септември, Агенция по заетостта започва да приема заявления от граждани, желаещи да се включат в проект „Избирам България – Компонент 1“, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд+. Това се съобщава на сайта на ведомството.

Инициативата е насочена към стимулиране на трайното установяване в България на българи, живеещи в чужбина, хора с български произход, както и кандидати от трети страни, за които не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда съгласно българското законодателство.

Проектът предоставя финансова помощ на хората, които искат да живеят и работят трайно в България, включително за преместване на покъщнина, както и добавка за настаняване за срок до 12 месеца, ако кандидатът започне работа в населено място, в което не притежава жилище. Също така ще бъдат осигурени стимули за транспорт от и до работното място за период от 12 месеца. Интеграцията на чужди граждани или на членове на семействата им, които са чужди граждани, ще бъде улеснена чрез предоставяне на обучения по български език, информират от Агенция по заетостта. Кандидатите, които запазят заетостта си без прекъсване за срок от шест месеца след включването си в проекта, ще могат да получат и допълнителни стимули за устойчива заетост, посочват още от ведомството.

За да бъдат допустими за участие, кандидатстващите трябва задължително да отговарят на едно от двете условия: да са пребивавали най-малко 12 месеца през последните 18 месеца в друга държава към датата на подаване на заявлението и да са новозавършили, т.е. да са придобили образованието си през последните 12 месеца в друга държава към датата на подаване на заявлението.

Заявление за участие се подава единствено по електронен път чрез интернет страница на Агенцията.

Цялата информация за проекта, условията за допустимост на лицата и допустимите разходи, както и образците на документи, са публикувани тук.

Над 160 статии бяха публикувани за месец в рубриката „Избирам България“, с която БТА разказва за възможностите за работа в страната за висококвалифицирани специалисти. Целта е да се информират гражданите за свободните работни позиции в различните градове, за условията на бизнеса и за начините за развитие на професионални умения.