Над 160 статии са публикувани за месец в рубриката „Избирам България“, с която БТА разказва за възможностите за работа за висококвалифицирани специалисти

Над 160 статии са публикувани за месец в рубриката „Избирам България“, с която БТА разказва за възможностите за работа в страната за висококвалифицирани специалисти. Целта е да се информират гражданите за свободните работни позиции в различните градове, за условията на бизнеса и за начините за развитие на професионални умения.

Специалната рубрика в БТА бе създадена във връзка с обявената от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) мярка "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

За да предоставят максимално полезна информация за свободните позиции и спецификите на работа, кореспондентите на БТА следят актуалните данни на дирекциите на бюрата по труда. Те също така правят интервюта с директори на дирекции, експерти и собственици на компании и предприятия, които разказват за тенденциите на пазара на труда.

Мярката „Избирам България“ е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) и се реализира в два компонента, каза зам.-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в интервю за БТА. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 хиляди жители.

Кандидатстването по мярката „Избирам България“ започва от началото на септември.