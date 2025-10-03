Българско участие в Международния театрален фестивал "Скупи" в Скопие

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Снимка: Владислав Тентов/БТА (ПГ)
Скопие,  
03.10.2025 05:22
 (БТА)

С две постановки се представя България на XIX-ия Международен театрален фестивал "Скупи". Днес на сцената на Албанския театър в Скопие "Ялта арт рум" ще представи постановката „Х“, а Народният театър „Иван Вазов” - „Медея“.

Текстовете в сатирата „Х” са подбрани от Боян Крачолов и Васил Дуев-Тайг и са вдъхновени от източния философ и поет Омар Хайям, като са включени и авторски мисли на двамата артисти. 

Тази година Народният театър „Иван Вазов”, който традиционно участва във фестивала „Скупи”, ще представи „Медея” от Еврипид, под режисурата на Деклан Донелан с участието на Радина Кърджилова, която е с номинация за награда ИКАР 2025 за водеща женска роля, Велислав Павлов, Валентин Ганев, Асен Данков, Явор Вълканов, Стелиан Радев, Вяра Табакова, Радена Вълканова, Жорета Николова, Стефания Колева, Елена Иванова, Надя Керанова, Ана Пападопулу и децата Никола Сарджев и Петър Сарджев (дубльори Борис Петришки и Боян Челебиев).

Международният театрален фестивал „Скупи“ започна на 29 септември и в него освен от България участват театрални представления от Италия, Косово, Словения, Турция, Сърбия и Албания, като мотото му тази година е „В крайна сметка всяка маска трябва да падне“.

/ВН/

