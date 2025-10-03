Постекоглу: "Вече нищо не ме изненадва във футбола“

Мениджърът на Нотингам Форест Анге Постекоглу остана разочарован от загубата с 2:3 от Мидтиланд във втория кръг на Лига Европа.

Според Opta, Постекоглу е първият мениджър на Нотингам от 100 години насам, който не е успял да спечели нито един от първите си шест мача, като е завършил наравно в два и е загубил четири.

"Много е разочароващо. Допуснахме много, много лесни голове през първото полувреме. Дадохме шанс на противника да играе своятасл игра. Просто се подведохме в ключови моменти от мача. Нищо организационно, просто не показахме необходимото желание и решителност срещу опонентите си в тези моменти. Регресираме ли? Не знам. Напредъкът във футбола означава победа, а ние не правим това. Футболът понякога може да бъде вълнуващ, но трябва да печелим и ще продължим да се опитваме. Феновете скандират за уволнение? Чувал съм и преди тези скандирания. Феновете искат да видят отбора си да печели и имат право на мнение. Вече нищо не ме изненадва във футбола. Просто трябва да продължим да работим. Трябва да държим главите си високо и да се възстановим. Предстои ни труден мач срещу Нюкасъл този уикенд“, каза Постекоглу, цитиран от Би Би Си.

Мидтиланд е втори в класирането с 6 точки. Нотингам Форест е 25-ти с 1 точка.