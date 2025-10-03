Красимир Аврамов представя „Вдъхновението Попопера“ в зала 1 на НДК

Красимир Аврамов представя „Вдъхновението Попопера“ тази вечер в зала 1 на НДК, съобщи на БТА изпълнителят.

Концерт спектакъл гостува на Античния театър в Пловдив – на 13 септември 2023 г.

Освен българският артист, известен като Човекът-глас, в шоуто участва Карън Бригс, известна като цигуларката на Яни (Live at the Acropolis), както и японският тайко барабанист Такуя Танигучи, симфоничният оркестър на БНР, „Тринити“,100 Кила, квартет „Славей", бендът на Калин Жечев.

/ДД