Красимир Аврамов представя „Вдъхновението Попопера“ в зала 1 на НДК

site.btaКрасимир Аврамов представя „Вдъхновението Попопера“ в зала 1 на НДК
Красимир Аврамов представя „Вдъхновението Попопера“ тази вечер в зала 1 на НДК, съобщи на БТА изпълнителят.
Концерт спектакъл гостува на Античния театър в Пловдив – на 13 септември 2023 г.
Освен българският артист, известен като Човекът-глас, в шоуто участва Карън Бригс, известна като цигуларката на Яни (Live at the Acropolis), както и японският тайко барабанист Такуя Танигучи, симфоничният оркестър на БНР, „Тринити“,100 Кила, квартет „Славей", бендът на Калин Жечев.
