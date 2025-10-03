Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Пътната обстановка в област Стара Загора към момента е спокойна
Снимка: БТА, архив
Стара Загора,  
03.10.2025 07:01
 (БТА)

Пътната обстановка в област Стара Загора към момента е спокойна. Това съобщиха за БТА от Областно пътно управление. Оттам допълниха, че през цялата нощ и към момента в областта вали дъжд.

Температурите на двата старопланински прохода "Шипка" и "Хаин боаз" са положителни и няма регистриран снеговалеж. 

Няма данни за регистрирани пътнотранспортни произшествия рано тази сутрин.

/ВД/

