Пътната обстановка в област Стара Загора към момента е спокойна. Това съобщиха за БТА от Областно пътно управление. Оттам допълниха, че през цялата нощ и към момента в областта вали дъжд.

Температурите на двата старопланински прохода "Шипка" и "Хаин боаз" са положителни и няма регистриран снеговалеж.

Няма данни за регистрирани пътнотранспортни произшествия рано тази сутрин.