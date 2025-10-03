Подробно търсене

Квартет Solem и пианистката Надежда Малчева ще изнесат камерен концерт в Плевен

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Снимка: квартет Solem
Плевен,  
03.10.2025 08:36
 (БТА)

Квартет Solem и пианистката Надежда Малчева ще изнесат камерен концерт в Плевен. Той ще се състои утре, 4 октомври, в Художествена галерия Дарение "Колекция Светлин Русев“, съобщиха за БТА организаторите.

Квартет Solem е в състав Деница Казакова (цигулка), Оливие Пиге (цигулка), Селин Порта (виола) и Паскал Десарзан (виолончело). 

В програмата са включени "Квинтет за струнен квартет и пиано" на Енрике Гранадос и "Смъртта на момичето" от Франц Шуберт. 

Входът за концерта е свободен, а организаторите канят на „един специален музикален следобед в Плевен“.

В съботния в галерия Дарение "Колекция Светлин Русев" ще има още едно събитие - среща разговор със Спас Мавров и представяне на книгата му "Боян съвършеният". 

/ВБ/

Списание ЛИК

