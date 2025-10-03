Проходът Петрохан е затворен за снегопочистване и в двете посоки, съобщиха от АПИ

Подробно търсене

Снимка: Илиян Цвейн/БТА (ВЯ)
София,  
03.10.2025 07:53
Проходът Петрохан по път II-81 София - Монтана е затворен за снегопочистване и в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Вчера проходът беше почистван от три машини. Областният управител на Монтана Калин Хайтов препоръча да се шофира внимателно, тъй като има опасност от падане на клони и на цели дървета върху шосето, както и че "Петрохан" е проходим при зимни условия. 

