Задействаха BG ALERT заради интензивни валежи и затваряне на пътя от Бургас до Созопол

Йоана Димитрова
Снимка: Христо Стефанов/БТА (ЕВ), архив
Бургас,  
03.10.2025 07:30
 (БТА)

Задействаха BG ALERT заради интензивни валежи и затваряне на пътя от Бургас до Созопол. Областният управител на Бургас задейства системата и затвори главен път II-99 от гр. Бургас кв. Крайморие до гр. Созопол до оттичане на водите.

Обявен е и обходен маршрут през с. Маринка. Следвайте указанията на властите на терен, пише още в съобщението.

От община Царево обявиха бедствено положение на територията на общината. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони. 

 

