Ван Перси: "Съдията ми се извини за отменения гол срещу Астън Вила“

Старши треньорът на Фейенорд Робин ван Перси коментира загубата с 0:2 от Астън Вила във втория кръг от Лига Европа.

"Играхме много добре в защита. Странно чувство е да стоя тук след загуба с 2:0, защото според мен заслужавахме много повече. Показахме желанието си. Нямах това чувство след мача срещу Брага. Тогава не играхме много добре, но днес всичко се получи. Отмененият гол през първото полувреме? Не мисля, че беше правилното решение. Съдията говори, че един от играчите на Астън Вила е бил блокиран, но това не беше така. Голът беше чист и това е наистина ключово решение. Съдията ми се извини. Приближих се до него на полувремето и той каза, че е видял блокада, но след това се извини няколко пъти. Това решение имаше голямо влияние върху играта“, каза ван Перси, цитиран от Би Би Си.

Астън Вила има шест точки и е трети в класирането. Фейенорд е 34-ти с нула точки.