Властите издадоха предупреждение за обилни валежи в Северна Гърция, засега няма информация за наводнения

Петър Къдрев
Снимка: Владимир Шоков, БТА
Солун,  
03.10.2025 08:26
 (БТА)

Предупреждение са интензивни валежи и бури издадоха властите към жителите на гръцката област Централна Македония чрез телефона за спешни повиквания 112, съобщи АНА-МПА.

Опасни атмосферни явления се очакват в районите на Солун, Серес и Халкидическия полуостров.

Предупреждението е в сила от снощи до обедните часове днес.

В момента вали в много райони на гръцка Македония и Тракия. Засега по сведения на противопожарните служби не са регистрирани сериозни проблеми.

