Медицинските факултети на 17 частни университета в Турция може да бъдат закрити заради неспазване на изискванията

Медицинските факултети на 17 частни университета в Турция са изправени пред риск от това да бъдат затворени от турския Съвет за висше образование (YÖK) заради неспазване на изискването да притежават болнично заведение, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

Според действащото законодателство в Турция всички университети, които имат медицински факултет, са задължени да притежават или да управляват болнично заведение с поне 200 легла – изискване, което 17 от 32-та частни университета в страната, в които се преподава медицина, не спазват към настоящия момент, отбелязва „Тюркийе тудей“.

Ако турското правителство не приеме изменение в закона или отлагане на прилагането му преди 17 октомври, YÖK ще отнеме лиценза на медицинските факултети, които не спазват изискването – действие, което ще засегне стотици студенти, които автоматично ще бъдат прехвърлени в други университети в страната, отбелязва още медията.