Преди 22 г. във Велико Търново е открит първият национален пресклуб на Българската телеграфна агенция извън столицата

Преди 22 години във Велико Търново е открит първият извънстоличен национален пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА). На 3 октомври 2003 година лентата е прерязана от вече покойния генерален директор на БТА Максим Минчев, ръководителят на делегацията на Европейската комисия у нас Димитрис Куркулас и тогавашният вицепремиер Пламен Панайотов.

Кореспондент на БТА тогава е Пламен Цветков, също покойник. Той отбелязва в новината за откриването на пресклуба, че изборът на Велико Търново не е случаен, защото историята на българската агенционна журналистика е свързана със старата столица, където са положени основите на повечето от институциите на младата българска държава след Освобождението. Той допълва, че като пазител на на традициите, най-старата информационна институция на България избира Велико Търново да представи своята визия за европейското бъдеще на БТА.

Пресклубът на БТА във Велико Търново през годините се превръща в център на медийния, обществения и културния живот със стотици събития, пресконференции и срещи.

С изложба на тема „Велико Търново и регионът - 10 години през обектива на БТА“, на фоторепортера на БТА Валентин Русанов, бяха отбелязани 10 години от откриването на пресклуба. Изложбата гостува във фоайето на Регионалната библиотека „П.Р.Славейков“, след което 70-те фотографии със знакови моменти от живота във Велико Търново и региона от 2003 до 2013 година бяха дарени на Регионалния исторически музей.

По повод 20-годишнината на пресклуба кметът на Велико Търново Даниел Панов връчи на генералния директор на БТА Кирил Вълчев Старопрестолна грамота и почетен знак „Златна перпера“ в рамките на заключителната конференция по проекта „Европа в България: Общо Бъдеще“, организирана от националната агенция. При връчването на отличията Панов посочи, че това е агенцията, която работи най-пряко с местната власт.

През годините кореспонденти на БТА във Велико Търново са били Димитър Филипов, Петранка Димитрова, Пламен Цветков. Като фоторепортери към БТА в региона са работили Найден Найденов, Валентин Русанов и Даниел Йорданов. Настоящите кореспонденти на БТА във Велико Търново са Марина Петрова и Николай Венков.

Пресклубовете на БТА към момента вече са 43. От тях 27 се намират в областните градове София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол. В необластните градове Гоце Делчев, Казанлък, Петрич, Самоков, Свищов и Троян те са шест на брой. Осем са извън страната - в Анкара (Турция), Белград (Сърбия), Босилеград (Сърбия), Букурещ (Румъния), Одеса (Украйна), Скопие (Република Северна Македония) и Тараклия (Молдова) и на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в Антарктида. Два от пресклубовете са непостоянни - на борда на първия български военен научно-изследователски кораб „Св.св. Кирил и Методий“ и на Панаира на книгите.